Murder in Muzaffarnagar : युवक को कॉल करके मस्जिद से दुकान में बुलाया और पीट-पीटकर कर दी हत्या

संवाद सूत्र,चरथावल (मुजफ्फरनगर)। परचून की दुकान पर बुलाकर एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। हत्या के सूचना से ग्रामीणों में खलबली मच गई। युवक की हत्या पुरानी रंजिश को लेकर बताई जा रही है। युवक का शव बेसन के कट्टे से बरामद हुआ। हत्या की सूचना पर एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत, सीओ सदर डा. रवि शंकर ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पूछताछ के लिए एक युवक को हिरासत में लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

ग्राम कुल्हेड़ी के ग्रामीणों ने बताया कि गांव निवासी मुत्तलिब सोमवार देर रात्रि मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था। नमाज पढ़ते वक्त उस पर कई मोबाइल कॉल आईं। यह कॉल गांव में ही परचून की दुकान करने वाले की थी। नमाज पढ़ने के बाद मुत्तलिब दुकान में चला गया था। बताया गया कि दुकान में किसी बात को लेकर कहासुनी के बाद मारपीट हुई।

आरोप है कि दो माह पूर्व बाइक की साइड लगने को लेकर विवाद हो गया था। इसी रंजिश के चलते दुकानदार व उसके साथी ने मुत्तलिब की हत्या कर दी और शव को कट्टे में डालकर दुकान का अंदर से कुंडा बंद कर लिया था।

किसी ग्रामीण द्वारा युवक के साथ मारपीट की सूचना उसके स्वजन को दी गई। स्वजन दुकान पर पहुंचे। उस समय दुकान अंदर से बंद थी। स्वजन ने आवाज देकर दुकान खुलवाई। बताया जा रहा है युवक की हत्या कर शव बेसन के कट्टे में डाल रखा था। आरोपित शव को ठिकाने लगाने की फिराक में थे। हत्या किये जाने की सूचना पर एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत सीओ सदर डा. रवि शंकर ने पुलिस टीम के साथ मौके का निरीक्षण किया। मृतक के पिता की तहरीर पर दो आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। पूछताछ हेतु एक युवक को हिरासत में लिया गया। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया।