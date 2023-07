Muzaffarnagar News: भारी बारिश बनी जानलेवा, कच्चे मकान की छत गिरने से मलबे में दबा परिवार, मां-बेटी की मौत

Muzaffarnagar News In Hindi कच्चे मकान की छत गिरने से मलबे में दबकर मां-बेटी की मौत। हादसे जानकारी मिलने पर एसडीएम सदर भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने देविय आपदा के तहत पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद करने का आश्वासन दिया है। पुलिस ने मां-बेटी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मां-बेटी की मौत से स्वजन में कोहराम मचा हुआ है।

कच्चे मकान की छत गिरने से मलबे में दबकर मा-बेटी की मौत

Your browser does not support the audio element.

मुजफ्फरनगर, जागरण संवाददाता। लगातार हो रही बारिश के चलते रविवार तड़के नियाजीपुरा में एक दर्दनाक हादसा हुआ। कच्चे मकान की छत गिरने से मां-बेटी की मौत हो गई जबकि मकान मालिक घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने मलबे में दबी मां बेटी के शवों को बाहर निकाला ओर मकान मालिक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मूसलाधार बारिश से कच्चे मकानों को खतरा शनिवार सुबह से जिले में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। शनिवार रात को अक्षय 27 वर्षीय पत्नी कविता और 7 वर्षीय बेटी मानसी के साथ कमरे में सो रहे थे, जबकि परिवार के अन्य सदस्य दूसरे कच्चे कमरे में सो रहे थे। सुबह करीब 3:30 बारिश के कारण कच्चे मकान की छत भरभरा कर गिर गई। जिसके मलबे में दंपति और उनकी बेटी दब गई। छत गिरने की आवाज सुनकर परिवार के सदस्यों ने शोर मचा दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस को घटना की जानकारी दी। स्थानीय लोगों की मदद से निकाले परिवार के लोग एएसपी आयुष विक्रम सिंह, नगर कोतवाल महावीर सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में दबे दंपती और उनकी बेटी को बाहर निकाल कर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मां-बेटी को मृत घोषित कर दिया, जबकि अक्षय का इलाज चल रहा है।

Edited By: Abhishek Saxena