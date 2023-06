थाना क्षेत्र के गांव निवासी एक व्यक्ति ने तहरीर में आरोप लगाया कि एक सप्ताह पूर्व गांव का दूसरी बिरादरी का एक युवक नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर सुनसान जगह पर ले गया। आरोपी ने दुष्कर्म किया और उसके दो साथियों ने अश्लील वीडियो बनाई। आरोपियों ने धमकी दी कि अगर स्वजन को इस बारे में बताया तो अश्लील वीडियो सोशल मीड‍िया पर वायरल कर दी जाएगी।

किशोरी से दुष्कर्म के बाद बनाया अश्‍लील वीड‍ियो।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

चरथावल, संवाद सूत्र। किशोरी से दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर सोशल मीड‍िया पर वायरल करने का आरोप लगाते हुए पिता ने पांच आरोपियों के खि‍लाफ तहरीर दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। दुष्‍कर्म क‍िया, वीड‍ियो भी बनवाया थाना क्षेत्र के गांव निवासी एक व्यक्ति ने तहरीर में आरोप लगाया कि एक सप्ताह पूर्व गांव का दूसरी बिरादरी का एक युवक नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर सुनसान जगह पर ले गया। आरोपी ने दुष्कर्म किया और उसके दो साथियों ने अश्लील वीडियो बनाई। आरोपियों ने धमकी दी कि अगर स्वजन को इस बारे में बताया तो अश्लील वीडियो सोशल मीड‍िया पर वायरल कर दी जाएगी। खेत की रखवाली के बहाने अंधेरे में प्रेमि‍का से इश्क लड़ा रहा था शख्स, दबे पांव पहुंची पत्नी; फि‍र क्‍या हुआ? सोशल मीड‍िया पर वायरल क‍िया वीड‍ियो आरोप है कि बात मानने से इनकार करने पर आरोपी व उसके दोनों साथियों ने बनाई अश्लील वीडियो तीन दिन पूर्व सोशल मीड‍िया पर वायरल कर दी। इस मामले में पिता की तहरीर पर मुख्य आरोपी शेखर सहित पांच के खि‍लाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना प्रभारी आइपीएस अभिजीत कुमार ने बताया कि पिता की तहरीर पर पांच आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

Edited By: Vinay Saxena