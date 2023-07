Muzaffarnagar Crime News In Hindi पिता के साथ सो रहे ग्रामीण को ईंटों से कुचलकर हत्या की सनसनीखेज वारदात से दहला गांव दुधाहेड़ी। ट्रैक्टर ट्रॉली से गांव और आसपास में मजदूरी करता था मृतक पंकज। एसपी सिटी ने डाग स्क्वायड के साथ किया वारदात स्थल का मुआयना। बेटे की तहरीर पर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ दर्ज किया पुलिस ने मुकदमा।

Muzaffarnagar News : ईंटों से कुचलकर व्यक्ति की बेरहमी से हत्या की सनसनीखेज वारदात, मौके पर पहुंचे एसपी सिटी

