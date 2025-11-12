प्रेमजाल में फंसाकर कराया तलाक, मंदिर में ले जाकर रचा शादी का नाटक... अब दूसरी शादी में बाधा बनने पर दे रहा यह धमकी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। प्रेमजाल में फंसाकर युवक ने एक महिला का उसके पति से तलाक करा दिया। मंदिर में ले जाकर महिला से शादी करने का नाटक रचा और फिर होटल में ले जाकर उससे दुष्कर्म किया। अब आरोपित दूसरा विवाह करने का प्रयास कर रहा है। महिला के विरोध करने पर महिला का अश्लील वीडियो और फोटो को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी दे रहा है। पीड़िता ने आरोपित युवक व उसके स्वजन के विरुद्ध नई मंडी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है।

मुजफ्फरनगर के एक मुहल्ले में रहने वाली महिला की शादी वर्ष 2016 में थाना ककरौली क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। उसी गांव के युवक ने बहला-फुसलाकर उसका पति से वर्ष 2025 में तलाक करा दिया। इसके बाद उसे घुमाने ले गया। फिर मंदिर में उसके साथ विवाह करने का नाटक रचा। पीड़िता ने घर ले जाने की बात कही तो उसने इन्कार कर दिया। इसके बाद शहर के एक होटल में ले जाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।