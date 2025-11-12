प्रेमजाल में फंसाकर कराया तलाक, मंदिर में ले जाकर रचा शादी का नाटक... अब दूसरी शादी में बाधा बनने पर दे रहा यह धमकी
एक व्यक्ति पर एक महिला को प्रेमजाल में फंसाकर तलाक कराने और मंदिर में शादी का नाटक करने का आरोप है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल किया और धोखे से शादी करके उसका शोषण किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। प्रेमजाल में फंसाकर युवक ने एक महिला का उसके पति से तलाक करा दिया। मंदिर में ले जाकर महिला से शादी करने का नाटक रचा और फिर होटल में ले जाकर उससे दुष्कर्म किया। अब आरोपित दूसरा विवाह करने का प्रयास कर रहा है। महिला के विरोध करने पर महिला का अश्लील वीडियो और फोटो को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी दे रहा है। पीड़िता ने आरोपित युवक व उसके स्वजन के विरुद्ध नई मंडी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है।
मुजफ्फरनगर के एक मुहल्ले में रहने वाली महिला की शादी वर्ष 2016 में थाना ककरौली क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। उसी गांव के युवक ने बहला-फुसलाकर उसका पति से वर्ष 2025 में तलाक करा दिया। इसके बाद उसे घुमाने ले गया। फिर मंदिर में उसके साथ विवाह करने का नाटक रचा। पीड़िता ने घर ले जाने की बात कही तो उसने इन्कार कर दिया। इसके बाद शहर के एक होटल में ले जाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।
आरोपित ने उसे पत्नी होने का झांसा दिया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया। अब आरोपित का उसके स्वजन दूसरा विवाह रचाना चाहते हैं। इसका विरोध करने पर आरोपित उसके अश्लील वीडियो, फोटो को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी दे रहा है। आरोपित के परिवार वाले पीड़िता को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़िता की तहरीर पर नई मंडी कोतवाली पुलिस ने आरोपित व उसके स्वजन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मंडी कोतवाली प्रभारी ब्रजेश कुमार शर्मा ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है। जल्दी ही आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा।
