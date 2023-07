Kanwar Yatra: ये हैं कैराना के 'श्रवण कुमार', हरिद्वार से बुजुर्ग मां को पालकी में बैठाकर कांवड़ लाए दो भाई

Kanwar Yatra From Haridwar To Muzaffarnagar पालकी में मां को बैठा हरिद्वार से कांवड़ लाए कैराना के रामकुमार और भीम। पुरकाजी पहुंचने पर दोनों भाइयों ने बताया गंगा में स्नान कराकर मां को एक पालकी में बैठाया और दूसरी में उतने की वजन का गंगाजल उठाया है। मां का सपना कांवड़ यात्रा का था लेकिन बुजुर्ग होने के चलते वह स्वयं इस पुण्य कार्य को करने में असमर्थ थीं।

मुजफ्फरनगर, जागरण संवाददाता। गुंडागर्दी की वजह से पलायन को लेकर बदनाम रहे कैराना (शामली) के दो युवक श्रद्धा और आस्था के साथ ही मां से प्रेम की अनूठी मिसाल पेश कर रहे हैं। मां की इच्छा पूर्ण करने की खातिर हरिद्वार में कांवड़ तैयार की। एक तरफ पवित्र गंगाजल से भरे कलश रखे, तो दूसरी तरफ मां को बैठाया और चल पड़े लंबे सफर पर। पुरकाजी होते हुए मुजफ्फरनगर की तरफ बढ़ रहे हैं। इन दोनों युवकों में भक्ति की शक्ति को देख लोग रोमांचित हो रहे हैं। हरिद्वार गंगा स्नान के बाद पालकी में बैठाकर निकले मां के साथ कैराना कस्बा के नई बस्ती 28 वर्षीय भीम कुमार और उनका भाई 23 वर्षीय रामकुमार गत तीन जुलाई को अपनी 60 वर्षीय माता शम्मो को हरिद्वार में गंगा स्नान कराने के पश्चात पालकी में बैठा निकले। शुक्रवार की शाम को यह दोनों भाई पुरकाजी शिव मंदिर पर पहुंचे। मां को कांवड़ यात्रा कराने का था सपना रामकुमार ने बताया कि उनका सपना था कि वह अपनी माता शम्मो को कांवड़ यात्रा कराएं और यह बात उसने अपने बड़े भाई भीम कुमार से कही। दोनों भाइयों ने माता को हरिद्वार से कांवड़ यात्रा कराने का निश्चय लिया। कांवड़ में एक तरफ गंगाजल से भरे कलश रखे, जबकि दूसरी मां के बैठने की पालकी बनाई। एक दिन में करते हैं सात से आठ किमी का सफर रामकुमार ने बताया कि दोनों भाई बारी- बारी से पालकी को लेकर चलते हैं। एक दिन में लगभग सात से आठ किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। माता और गंगाजल को मिलाकर 120 किलो का वजन कांवड़ में है। कहा कि भगवान भोलेनाथ का ही आशीर्वाद है कि उन्होंने हरिद्वार से यहां तक की दूरी बिना किसी परेशानी के तय की। उनके साथ परिवार के ही पांच अन्य सदस्य भी गंगाजल लेकर चल रहे हैं।

