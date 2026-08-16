17 साल की सेवा में 35 को फांसी; मुजफ्फरनगर में ही 22 को मृत्युदंड की सजा सुना चुके न्यायाधीश रवि दिवाकर
न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने अपनी 17 साल की सेवा में 35 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है, जिसमें मुजफ्फरनगर में साढ़े आठ माह के कार्यकाल में 22 मृत्य ...और पढ़ें
HighLights
न्यायाधीश रवि दिवाकर ने 17 साल में 35 दोषियों को फांसी दी।
मुजफ्फरनगर में साढ़े आठ माह में 22 मृत्युदंड सुनाए।
ज्ञानवापी और संभल मस्जिद सर्वे का आदेश भी दिया गया था।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। अयोध्या में तैनाती के दौरान ज्ञानवापी परिसर में सर्वेक्षण का आदेश सुनाने वाले न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने निर्णय सुनाने में रिकार्ड बनाया है। वे अपनी 17 साल की सेवा में 35 दोषियों को फांसी की सजा सुना चुके हैं।
जनपद में 29 नवंबर 2025 से अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट-3 न्यायालय में पदभार ग्रहण करने के बाद न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर का लगभग साढ़े आठ माह का कार्यकाल हो चुका है। न्यायाधीश पुरानी पत्रावलियों पर सुनवाई करने के बाद निर्णय सुना रहे हैं। उनके न्यायालय से न्याय का दीपक पीड़ितों को रोशनी दिखा रहा है, जबकि अपराधियों के लिए काल कोठरी का रास्ता तय कर रहा है। वे पूर्व में ज्ञानवापी परिसर समेत संभल में मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश भी सुना चुके हैं।
संभल और बरेली में तैनाती के दौरान वह हत्या के विभिन्न मामलों में 13 दोषियों को मृत्युदंड दे चुके हैं। वहीं, जनपद में भी पिछले सवा पांच माह में वे हत्या के आठ मुकदमों का निस्तारण कर 22 दोषियों को मृत्युदंड सुना चुके हैं। इनमें एक महिला दोषी भी शामिल है। न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने न्यायिक सेवा की यात्रा 2009 से आरंभ की थी।
6 अप्रैल 2026
15 अक्टूबर 2019 को 40 लाख रुपये के लेन-देन के विवाद में अधिवक्ता समीर सैफी की हत्या कर दी गई थी। दोषी सिंगोल अल्वी, सोनू उर्फ रिजवान और शालू उर्फ अरबाज को मृत्युदंड सुनाया।
28 अप्रैल 2026:
भौराकलां के सिसौली निवासी शेखर की वर्ष 2019 में 70 हजार रुपये के लेन-देन के विवाद में हत्या कर दी गई थी। न्यायालय ने मुकेश, प्रदीप, संदीप और सोनू को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी।
30 मई 2026:
चरथावल क्षेत्र में वर्ष 2011 में राजेश देवी और उनके छह वर्षीय बेटे हिमांशु की हत्या के दोषी रईस उर्फ रहीस निवासी बरेली को मृत्युदंड सुनाया था।
20 जून 2026:
ककरौली निवासी राजेंद्र सैनी की वर्ष 2018 में हत्या कर शव को जलाने के दोषी रामकरण उर्फ सावन गिरी और गजेंद्र उर्फ गीलू को मृत्युदंड सुनाया गया।
2 जुलाई 2026:
बुढ़ाना मोड़ पर वर्ष 2020 में गश्त के दौरान होमगार्ड रतिराम की हत्या के दोषी दीपक को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई।
17 जुलाई 2026:
शामली के गांव कुड़ाना के जंगल में 11 अगस्त 2011 में किसान राज सिंह हत्याकांड के दोषी सुनील, अनिल, अजीत और सूरज उर्फ काला को सुनाया मृत्युदंड।
12 अगस्त 2026
छपार के तेजलहेड़ा के लकड़ी ठेकेदार सालिम हत्याकांड में दोषी बदमाश शाहनवाज को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई।
13 अगस्त 2026
शामली के भभीसा गांव के पवन हत्याकांड में चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई।