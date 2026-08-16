17 साल की सेवा में 35 को फांसी; मुजफ्फरनगर में ही 22 को मृत्युदंड की सजा सुना चुके न्यायाधीश रवि दिवाकर

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। अयोध्या में तैनाती के दौरान ज्ञानवापी परिसर में सर्वेक्षण का आदेश सुनाने वाले न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने निर्णय सुनाने में रिकार्ड बनाया है। वे अपनी 17 साल की सेवा में 35 दोषियों को फांसी की सजा सुना चुके हैं।

जनपद में 29 नवंबर 2025 से अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट-3 न्यायालय में पदभार ग्रहण करने के बाद न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर का लगभग साढ़े आठ माह का कार्यकाल हो चुका है। न्यायाधीश पुरानी पत्रावलियों पर सुनवाई करने के बाद निर्णय सुना रहे हैं। उनके न्यायालय से न्याय का दीपक पीड़ितों को रोशनी दिखा रहा है, जबकि अपराधियों के लिए काल कोठरी का रास्ता तय कर रहा है। वे पूर्व में ज्ञानवापी परिसर समेत संभल में मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश भी सुना चुके हैं।

संभल और बरेली में तैनाती के दौरान वह हत्या के विभिन्न मामलों में 13 दोषियों को मृत्युदंड दे चुके हैं। वहीं, जनपद में भी पिछले सवा पांच माह में वे हत्या के आठ मुकदमों का निस्तारण कर 22 दोषियों को मृत्युदंड सुना चुके हैं। इनमें एक महिला दोषी भी शामिल है। न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने न्यायिक सेवा की यात्रा 2009 से आरंभ की थी।

6 अप्रैल 2026

15 अक्टूबर 2019 को 40 लाख रुपये के लेन-देन के विवाद में अधिवक्ता समीर सैफी की हत्या कर दी गई थी। दोषी सिंगोल अल्वी, सोनू उर्फ रिजवान और शालू उर्फ अरबाज को मृत्युदंड सुनाया।