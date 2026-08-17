UP में 22 दोषियों को फांसी की सजा सुनाने वाले जज की सुरक्षा पर सवाल, सुरक्षा कर्मी हटाने पर RI को नोटिस

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट-3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने सुरक्षा कर्मी हटाए जाने पर एसएसपी, डीजीपी व जिला जज को कार्रवाई को पत्र लिखा है।

जिसमें कहा गया है कि उनकी अनुमति के बिना सुरक्षा कर्मी का परिवर्तन कर दिया है, जबकि सुरक्षा कर्मी 14 जुलाई से बिना बताए उनके यहां ड्यूटी से नदारद है। इस सम्बंध में अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन स्थिति में बदलाव नहीं किया गया। सुरक्षा कर्मी हटाने पर न्यायाधीश ने आपत्ति जताते हुए आरआइ को नोटिस जारी किया है।

उल्लेखनीय है कि न्यायाधीश जनपद में नौ हत्या के मामलों मे 22 दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुना चुके हैं। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट-3 के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर अप्रैल माह से हत्याकांड की लंबित पत्रावलियों पर सुनवाई कर रहे हैं। पिछले पांच माह के भीतर नौ हत्या के मामले में 22 दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुने हैं, जिनमें एक महिला अपराधी भी शामिल है।

न्यायाधीश ने यूपी के पुलिस महानिदेशक, जनपद न्यायाधीश और एसएसपी को लिखे पत्र में अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल किया है। कहा कि ज्ञानवापी में सर्वे का निर्णय देने के बाद उन्हें हाई कोर्ट के आदेश पर सुरक्षा मिली हुई है।

मुजफ्फरनगर में 29 नवंबर 2025 को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में पदभार ग्रहण किया था। उन्हाेंने पत्र में कहा कि उनका सुरक्षा कर्मी बिना अनुमति के बदल दिया गया है। परिवर्तन किए गए सुरक्षा कर्मी के स्थान पर रविंद्र सिंह ठकुरैला को तैनात किया गया था, जो 14 जुलाई से बिना बताए ड्यूटी से नदारद है।

कहा कि इस पूरे प्रकरण में रिजर्व पुलिस लाइन के प्रतिसार निरीक्षक (आरआइ) की मिलीभगत है। उनके विरुद्ध न्यायाधीश ने डीजीपी, जिला जज समेत एसएसपी को पत्र के माध्यम से कार्रवाई के लिए कहा है। प्रतिसार निरीक्षक पर सिपाहियाें से उगाही के बाद उनके मनमाफिक स्थान पर ड्यूटी लगाने का जिक्र किया है।