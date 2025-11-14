खुफिया एजेंसियों के रडार पर आया दाऊद मदरसा...क्या है इसका आतंकी कनेक्शन

संवाद सूत्र, जागरण, बुढ़ाना (मुजफ्फरनगर) : गुजरात एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए आजाद और मोहम्मद सुहेल ने बुढ़ाना स्थित इस्लामिया अरबिया दारुल उलूम मदरसे से शिक्षा प्राप्त की है। खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां इस मदरसे को लेकर लगातार छानबीन में लगी हैं। गुरुवार को भी टीम ने मदरसे पर पहुंचकर संचालक समेत शिक्षकों से घंटों पूछताछ की और दस्तावेज खंगाले। कस्बा बुढ़ाना के नई बस्ती स्थित इस मदरसे पर गुरुवार को स्थानीय एलआइयू, इंटेलिजेंस और आइबी की संयुक्त टीम ने पहुंचकर जांच की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उस मदरसे को उसके संचालक के नाम पर दाऊद मदरसा भी बोला जाता है। टीम में शामिल अधिकारियों ने मदरसा संचालक मौलाना दाऊद और मौलाना आरिफ से घंटों तक गहन पूछताछ की। इस दौरान उन्होंने मदरसे से जुड़े दस्तावेज भी खंगाले। टीम ने छात्रों आजाद व सुहेल की पृष्ठभूमि और गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई। इससे पूर्व मंगलवार को भी कोतवाली बुढ़ाना पुलिस ने इंस्पेक्टर सुभाष अत्री के नेतृत्व में मौलाना दाऊद से पूछताछ कर मदरसे की गतिविधियों का ब्योरा लिया था। बार-बार हो रही इस पूछताछ से साफ है कि एजेंसियां इस मामले की तह तक जाना चाहती हैं। मदरसे की सभी गतिविधियों पर अब स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियों की पैनी नजर रहेगी। इस कार्रवाई से मुहल्ला व आसपास हलचल का माहौल रहा।