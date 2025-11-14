Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खुफिया एजेंसियों के रडार पर आया दाऊद मदरसा...क्या है इसका आतंकी कनेक्शन

    By Pradeepmittal Mittal Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 01:38 PM (IST)

    बुढ़ाना के दाउद मदरसे पर खुफिया एजेंसियों की नजर है। गुजरात एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए दो व्यक्तियों के इस मदरसे से जुड़े होने के कारण जांच की जा रही है। पुलिस और खुफिया विभाग की टीम ने मदरसे के दस्तावेजों की छानबीन की और मदरसे के संचालक से घंटों पूछताछ की। मदरसे की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

     बुढ़ाना के दाऊद मदरसे में संचालक और शिक्षकों से पूछताछ करती पुलिस व खुफिया विभाग की टीम। वीडियो ग्रैब

    संवाद सूत्र, जागरण, बुढ़ाना (मुजफ्फरनगर) : गुजरात एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए आजाद और मोहम्मद सुहेल ने बुढ़ाना स्थित इस्लामिया अरबिया दारुल उलूम मदरसे से शिक्षा प्राप्त की है। खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां इस मदरसे को लेकर लगातार छानबीन में लगी हैं। गुरुवार को भी टीम ने मदरसे पर पहुंचकर संचालक समेत शिक्षकों से घंटों पूछताछ की और दस्तावेज खंगाले। कस्बा बुढ़ाना के नई बस्ती स्थित इस मदरसे पर गुरुवार को स्थानीय एलआइयू, इंटेलिजेंस और आइबी की संयुक्त टीम ने पहुंचकर जांच की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उस मदरसे को उसके संचालक के नाम पर दाऊद मदरसा भी बोला जाता है। टीम में शामिल अधिकारियों ने मदरसा संचालक मौलाना दाऊद और मौलाना आरिफ से घंटों तक गहन पूछताछ की। इस दौरान उन्होंने मदरसे से जुड़े दस्तावेज भी खंगाले। टीम ने छात्रों आजाद व सुहेल की पृष्ठभूमि और गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई। इससे पूर्व मंगलवार को भी कोतवाली बुढ़ाना पुलिस ने इंस्पेक्टर सुभाष अत्री के नेतृत्व में मौलाना दाऊद से पूछताछ कर मदरसे की गतिविधियों का ब्योरा लिया था। बार-बार हो रही इस पूछताछ से साफ है कि एजेंसियां इस मामले की तह तक जाना चाहती हैं। मदरसे की सभी गतिविधियों पर अब स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियों की पैनी नजर रहेगी। इस कार्रवाई से मुहल्ला व आसपास हलचल का माहौल रहा।

    गौरतलब है कि गुजरात एटीएस ने नौ नवंबर को अहमदाबाद के अडालज टोल प्लाजा के पास आजाद निवासी कस्बा झिंझाना जिला शामली, सुहेल निवासी लखीमपुर खीरी निवासी और डा. अहमद मोहिउद्दीन सैयद को हथियारों के साथ पकड़ा था। इनके पास से दो ग्लाक पिस्टल, एक बेरेटा पिस्टल, 30 कारतूस और चार लीटर कैस्टर आयल, रिसिन हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला केमिकल बरामद हुआ था। इनमें से आजाद व सुहेल दाऊद मदरसे में पढ़ते थे।