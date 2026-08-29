फुटबालर सुमित की अंतरराष्ट्रीय फलक पर कामयाबी की किक, दुबई के डेजर्ट फाल्कन क्लब के साथ 1 साल का करार
मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर के फुटबॉलर सुमित राठी ने दुबई के डेजर्ट फाल्कन क्लब से एक साल का करार किया है, ...और पढ़ें
HighLights
फुटबॉलर सुमित राठी दुबई के डेजर्ट फाल्कन क्लब से जुड़े।
डेजर्ट फाल्कन क्लब में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी।
एशियन गेम्स, फीफा अंडर-17 विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व।
दिलशाद सैफी, मुजफ्फरनगर। मंसूरपुर के गांव सोन्टा की गलियों में टहलता फुटबाल प्रेमी सुमित राठी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूम मचाने का आतुर है। विदेशी धरती पर प्रतिभा का डंका बजा चुके हैं, लेकिन अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कामयाबी की किक मारी है।
इस युवा खिलाड़ी को दुबई की डेजर्ट फाल्कन क्लब टीम ने अपने साथ जोड़ा है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) स्थित यह क्लब पेशेवर युवा फुटबाल अकादमी है, जिसमें शामिल होने वाले सुमित पहले भारतीय खिलाड़ी हैं।
मंसूरपुर के गांव सोन्टा निवासी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी सुमित राठी रक्षा बंधन मनाने अपने गांव आए हैं। यहां वह अपनी मां उषा राठी, भाई के साथ रहते हैं। फुटबाल से लगाव के कारण बचपन से राेनाल्डो की तरह खेलने का सपना संयोजा, जिसे साकार करने के लिए निरंतर मैदान में पसीना बहाया है।
सुमित ने बताया कि चीन में हुए एशियन गेम्स में वह भारतीय फुटबाल टीम का हिस्सा होने के अलावा फीफा वर्ल्ड कप में भारतीय अंडर-17 आयु वर्ग की टीम में खेल चुके हैं। उनका लक्ष्य मैदान पर शानदार प्रदर्शन करने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के युवाओं को फुटबाल के लिए प्रेरित करना है।
डिफेंडर (सेन्टर बैक) की पोजिशन पर खेलने की कलात्मक प्रतिभा के कारण दुबई के डेजर्ट फाल्कन क्लब ने अपने साथ जोड़ा है। फुटबाल खिलाड़ी के साथ दुबई के इस क्लब ने एक साल का अनुबंध किया है।
वह पांच सितंबर को दुबई में होने वाली लीग में खेलेंगे। यह लीग लगभग आठ माह तक चलती है। इसमें 30 से अधिक मुकाबले खेले जाते हैं। दुबई के फाल्कन क्लब में सुमित पहले भारतीय खिलाड़ी हैं।
इन देशों में दिखाई प्रतिभा
स्पेन, ईरान, जर्मनी, सऊदी अरब, इराक, रसिया, टर्की, आस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, वानुआतु, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, दुबई, नेपाल व इंडोनेशिया के अलावा तीन बार इंडियन सुपर लीग चैंपियनशिप खेलने के साथ द्रोण कप विजेता रह चुके हैं। बताते हैं कि लगभग 30 से अधिक देशों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।
अंडर-19 से शुरू किया करियर
सुमित राठी ने फुटबाल खेल की शुरुआत डीएवी पब्लिक स्कूल मंसूरपुर से की थी। इसके बाद वर्ष 2011 में चंडीगढ़ फुटबाल एकेडमी से खेलकर आल इंडिया फुटबाल फेडरेशन (एआइएफएफ) की अंडर-19 टीम में जगह बनाई थी। उसके बाद उनके करियर की शुरुआत हुई।
- वर्ष 2013 में चंडीगढ़ फुटबाल एकेडमी की तरफ से स्कूल नेशनल गेम्स में बेस्ट प्लेयर रहे।
- वर्ष 2014 में एआइएफएफ की अंडर-14 वर्ग में मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेला।
- ऑल इंडिया फुटबाल फेडरेशन में अंडर-16, 18 अंडर-19 में खेल चुके हैं।
- मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब में भी रह चुके।
- वर्ष 2017-18, 19 और 20 में इंडिया एरो में रहकर इंडियन सुपर लीग में खेल चुके हैं।