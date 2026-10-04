मुजफ्फरनगर में चाइनीज मांझे में फंसा बगुला, घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद मिली आजादी

संवाद सूत्र, चरथावल (मुजफ्फरनगर)। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में रविवार को चाइनीज मांझे की चपेट में आकर एक बगुला पेड़ पर फंस गया। मांझे में उलझने के बाद करीब ढाई घंटे तक बगुला पेड़ की डाल से लटककर छटपटाता रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस व स्थानीय पशु प्रेमी ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे मुक्त कराया।

पशु प्रेमी सन्नी चोपड़ा ने बताया कि सीएचसी परिसर में लगे पेड़ पर करीब 65 फुट की ऊंचाई पर उड़ते समय बगुला अचानक चाइनीज मांझे में उलझ गया। मांझा पेड़ की डाल में फंसा होने के कारण बगुला नीचे नहीं उतर पा रहा था। काफी देर तक वह हवा में लटका फड़फड़ाता रहा। स्वास्थ्यकर्मियों व मरीजों की नजर पक्षी पर पड़ी तो उन्होंने पक्षी को मांझे से मुक्त कराने का काफी प्रयास किया, लेकिन सफल न होने पर उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस और पशुप्रेमी को दी।