मुजफ्फरनगर के अकबर चिलिंग प्लांट में डिटर्जेंट से बन रहा था नकली दूध, मालिक पर FIR

संवाद सूत्र, जागरण, बुढ़ाना (मुजफ्फरनगर)। अकबर चिलिंग प्लांट में डिटर्जेंट (टीपोल), कास्टिक सोडा, दूध पाउडर, कुछ क्रीम और घी मिलाकर नकली दूध बनाया जा रहा था। चिलिंग प्लांट के मालिक अकबर मलिक ने पूछताछ में बताया कि वह एसएमपी व केमिकल से दूध तैयार कर दिल्ली व आसपास के बाजारों में सप्लाई करता है।

भारी मात्रा में केमिकल व पाउडर आदि मिलाकर दूध तैयार करने की सूचना के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की सहायक आयुक्त अर्चना धीरान के नेतृत्व में टीम ने सोमवार को पुलिस के साथ बुढ़ाना के करबला रोड स्थित प्लांट पर छापा मारा था।

देर रात तक जांच के बाद अकबर मलिक के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई। टीम के आने की सूचना पर कुछ दूध नालियों में भी बहा दिया गया था। 10 उत्पाद के 40 नमूने एकत्र किए सहायक आयुक्त ने बताया कि निरीक्षण में पाया गया कि परिसर में एसएमपी (स्किम्ड मिल्क पाउडर) मिलाकर घोल बनाया जा रहा था तथा दूध को अस्वच्छ परिस्थितियों में भंडारित किया जा रहा था। टीम ने नियमानुसार 10 उत्पाद के 40 नमूने एकत्र किए।

इनमें सेपरेटा दूध, संदेहास्पद सफेद घोल, मिश्रित दूध, गाय का दूध, एसएमपी, अज्ञात सफेद कास्टिक सोडा जैसा पदार्थ, पारदर्शी तरल टीपोल, गाय का घी तथा क्रीम शामिल थे। टीम ने जनहित एवं जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मौके पर उपलब्ध करीब 200 लीटर संदेहास्पद दूध को नष्ट करा दिया।

मौके पर उपलब्ध 8,70,000 रुपये कीमत का लगभग 14,500 लीटर दूध, 78,960 रुपये का 235 किलोग्राम एसएमपी (स्किम्ड मिल्क पाउडर), आठ हजार रुपये का 10 किग्रा घी, 24,500 रुपये की 70 किग्रा क्रीम और एक हजार रुपये का 10 किग्रा कास्टिक सोडा तथा 960 रुपये का 48 लीटर पारदर्शी तरल पदार्थ जब्त कर कारोबारी की अभिरक्षा में दिया है।