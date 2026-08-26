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मुजफ्फरनगर के अकबर चिलिंग प्लांट में डिटर्जेंट से बन रहा था नकली दूध, मालिक पर FIR

By Digital Desk Edited By: Anup Tiwari
Updated: Wed, 26 Aug 2026 01:11 AM (IST)

मुजफ्फरनगर के अकबर चिलिंग प्लांट में डिटर्जेंट और केमिकल मिलाकर नकली दूध बनाने का भंडाफोड़ हुआ है। खाद्य सुरक्षा टीम ने छापा मारकर भारी मात्रा में नकली दूध और सामग्री जब्त की, मालिक के खिलाफ FIR दर्ज की गई।

एआई जेनेरेटेड इमेज।

एआई जेनेरेटेड इमेज।

HighLights

  1. अकबर चिलिंग प्लांट में डिटर्जेंट, केमिकल से नकली दूध का भंडाफोड़।

  2. खाद्य सुरक्षा टीम ने छापा मारकर भारी मात्रा में सामग्री जब्त की।

  3. मालिक अकबर मलिक के खिलाफ FIR दर्ज, प्लांट सील किया गया।

संवाद सूत्र, जागरण, बुढ़ाना (मुजफ्फरनगर)। अकबर चिलिंग प्लांट में डिटर्जेंट (टीपोल), कास्टिक सोडा, दूध पाउडर, कुछ क्रीम और घी मिलाकर नकली दूध बनाया जा रहा था। चिलिंग प्लांट के मालिक अकबर मलिक ने पूछताछ में बताया कि वह एसएमपी व केमिकल से दूध तैयार कर दिल्ली व आसपास के बाजारों में सप्लाई करता है।

भारी मात्रा में केमिकल व पाउडर आदि मिलाकर दूध तैयार करने की सूचना के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की सहायक आयुक्त अर्चना धीरान के नेतृत्व में टीम ने सोमवार को पुलिस के साथ बुढ़ाना के करबला रोड स्थित प्लांट पर छापा मारा था।

देर रात तक जांच के बाद अकबर मलिक के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई। टीम के आने की सूचना पर कुछ दूध नालियों में भी बहा दिया गया था।

10 उत्पाद के 40 नमूने एकत्र किए

सहायक आयुक्त ने बताया कि निरीक्षण में पाया गया कि परिसर में एसएमपी (स्किम्ड मिल्क पाउडर) मिलाकर घोल बनाया जा रहा था तथा दूध को अस्वच्छ परिस्थितियों में भंडारित किया जा रहा था। टीम ने नियमानुसार 10 उत्पाद के 40 नमूने एकत्र किए।

इनमें सेपरेटा दूध, संदेहास्पद सफेद घोल, मिश्रित दूध, गाय का दूध, एसएमपी, अज्ञात सफेद कास्टिक सोडा जैसा पदार्थ, पारदर्शी तरल टीपोल, गाय का घी तथा क्रीम शामिल थे। टीम ने जनहित एवं जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मौके पर उपलब्ध करीब 200 लीटर संदेहास्पद दूध को नष्ट करा दिया।

मौके पर उपलब्ध 8,70,000 रुपये कीमत का लगभग 14,500 लीटर दूध, 78,960 रुपये का 235 किलोग्राम एसएमपी (स्किम्ड मिल्क पाउडर), आठ हजार रुपये का 10 किग्रा घी, 24,500 रुपये की 70 किग्रा क्रीम और एक हजार रुपये का 10 किग्रा कास्टिक सोडा तथा 960 रुपये का 48 लीटर पारदर्शी तरल पदार्थ जब्त कर कारोबारी की अभिरक्षा में दिया है।

प्रतिष्ठान पर कारोबार का संचालन पूर्ण रूप से बंद करा दिया गया है। सभी नमूने खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

छापामारी और सील के बाद भी चिलिंग सेंटर पर दूध सप्लाई जारी

अकबर मिल्क चिलिंग सेंटर पर की गई छापामारी और सील लगाने के बावजूद मंगलवार को भी दूध सप्लाई का काम बदस्तूर जारी रहा। इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद भी प्लांट का संचालन जारी रहने से सवाल उठने लगे हैं। इस संबंध में सहायक आयुक्त अर्चना धीरान से संपर्क किया गया।

उन्होंने बताया कि प्लांट पर पुनः टीम भेजकर जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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