मुजफ्फरनगर: गांव की बेटी ने रचा इतिहास, डॉक्टर से बनीं बायोगैस उद्यमी; 65 करोड़ के निवेश से खड़े किए दो प्लांट

दिलशाद सैफी, मुजफ्फरनगर। गांव बड़सू की बेटी ने देशभर में जिले का गौरव बढ़ाया है। लगन, साहस और मेहनत के संगम से स्वरोजगार की धारा प्रवाहित कर दी। गांव की पगडंडी से निकली बेटी की सफलता देशभर में गूंज रही है।

महिला उद्यमिता में उनकी सफलता को 11 से 13 अगस्त तक ग्रेटर नोएडा में चल रहे इंडिया बायोएनर्जी एंड टेक एक्सपो में देश में पहले पायदान पर रखा गया। वह मुजफ्फरनगर और अमरोहा में प्लांट लगाकर प्रतिदिन छह टन बायो गैस का उत्पादन कर रही हैं। कहा जा सकता है कि ये नारी है, इसने हिम्मत कहां हारी है।

गांव निवासी किसान पवन सैनी की बेटी डा. डोली ने कोविड संक्रमण काल के दौरान खेती-किसानी प्रभावित होने के बाद स्वयं रोजगार की कमान संभाली। डा. डोली ने उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के तहत गांव में ही तीन एकड़ भूमि में पहला सीएनजी बायो गैस प्लांट लगाया।

बैंक से लिया ऋण इस पर लगभग 25 करोड़ रुपये का खर्च आया, इसके लिए बैंक से ऋण लिया। इससे तीन टन सीएनसी बायो गैस का उत्पादन किया। इसके बाद अमरोहा में भी बायो गैस प्लांट लगाया है, जिस पर ऋण लेकर लगभग 40 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

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दोनों प्लांट से किसानों को निश्शुल्क जैविक खाद का वितरण कर रही हैं। डा. डोली ने बताया कि दोनों प्लांट से प्रतिदिन छह टन सीएनजी बायो गैस का उत्पादन हो रहा है। दोनों प्लांट से प्रतिमाह तीन करोड़ रुपये का टर्नओवर निकल रहा है।

बुधवार को कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ सकते हैं, जो महिला उद्यमियों से मिल सकते हैं। टोरेंट और आइजीएल को कर रहीं आपूर्ति डा. डोली बताती हैं कि शुरुआत में उत्पादन कम था, लेकिन अब दोनों प्लांट पूरी क्षमता से संचालित हैं, जिसके चलते रोजाना आइजीएल और टोरेंट कंपनी को सीएनजी बायो गैस की आपूर्ति करती हैं। इंडियन आयल कंपनी भी प्लांट से सीएनजी की खरीद करती है।

इसके अलावा बुढ़ाना में भी एक बायो गैस प्लांट लगाने की तैयारी कर रही हैं। यूपी सरकार द्वारा आयोजित इंडिया बायोएनर्जी एंड टेक एक्सपो में महिला उद्यमी के रूप में उनकी सफलता को देश में पहला स्थान मिला है। अपने साथ दिया 150 लोगों को रोजगार डा. डोली बताती हैं कि मुजफ्फरनगर और अमरोहा के प्लांट से 150 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मुहैया कराया है, जबकि सैकड़ों लोग अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। ग्रामीण अंचल में सैकड़ों किसानों को जैविक खाद मिल रही है।