मुजफ्फरनगर में पूर्व मंत्री चौधरी योगराज सिंह सिंह के पिता और राष्ट्रीय किसान मोर्चा अध्यक्ष चौधरी जगबीर सिंह की 6 सितंबर 2003 को उन्हीं के गांव अलावलपुर माजरा थाना क्षेत्र भोराकला में गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अब 17 को फैसला आ सकता है। बता दें क‍ि हत्याकांड में भाकियू नेता नरेश आरोपित हैं।

Jagbir Singh murder case: चौधरी जगबीर सिंह हत्याकांड में भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत है आरोप‍ित

मुजफ्फरनगर, जागरण संवाददाता। चर्चित जगबीर सिंह हत्याकांड में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस पूरी हो गई है। अब 17 जुलाई को मुकदमे में अदालत का फैसला आ सकता है। न्यायाधीश ने यह तिथि नियत की है। एडीजीसी फौजदारी अमित कुमार त्यागी ने बताया, वर्ष 2003 में भौराकलां थानाक्षेत्र के अहलावलपुर गांव में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष चौधरी जगबीर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसका मुकदमा जगबीर सिंह के बेटे एवं पूर्व मंत्री योगराज सिंह ने प्रवीण, राजीव उर्फ बिट्टू व भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत के खिलाफ दर्ज कराया था। वर्तमान में योगराज सिंह रालोद में हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जल्द केस के निस्तारण के आदेश दिए थे और निस्तारण की अंतिम तारीख 10 अगस्त है। एडीजीसी ने बताया, केस की सुनवाई एडीजे कोर्ट संख्या- 5 विशेष अदालत गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश अशोक कुमार की अदालत में चल रही है। बुधवार को न्यायाधीश ने वादी की गवाह तलबी की अर्जियां रद्द करने के बाद दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। इसके बाद न्यायाधीश ने फैसले के लिए 17 जुलाई की तिथि नियत की है। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल, वादी पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र गर्ग, संदीप त्यागी और एडीजीसी अमित कुमार त्यागी ने बहस की। एडीजीसी ने बताया, मुकदमे में आरोपित प्रवीण व राजीव की पूर्व में मृत्यु हो चुकी है, जबकि नरेश टिकैत के खिलाफ सुनवाई चल रही है।

