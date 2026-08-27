सास से खर्च न मिलने पर बहू ने की 4.40 लाख की चोरी, फिर रचा लूट का नाटक

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। पुरकाजी के गांव हरिनगर में सास ने खर्चे के लिए रुपये नहीं दिए तो पुत्रवधू ने चोरी कर ली। पुत्रवधू ने अनाज की टंकी में रखी 4.40 लाख रुपये की नकदी उड़ा दी। वारदात के दौरान हाथ में चोट लगने पर आरोपित महिला ने बदमाश द्वारा हमला करने तथा जेवरात व 14 लाख रुपये लूट करने का शोर मचा दिया।

पुलिस ने 24 घंटे के भीतर घटना का राजफाश कर आरोपित महिला को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से नकदी व सोने की एक बाली बरामद की है। पुलिस लाइन में बुधवार को पत्रकार वार्ता में एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि पुरकाजी के गांव हरिनगर में बाग ठेकेदार अकरम, इनाम समेत चार भाइयों का परिवार एक ही परिसर में ऊपर बने अलग-अलग कमरों में रहता है। सोमवार देर रात अकरम ने उसकी पत्नी पर हमला कर बदमाशों द्वारा 14 लाख रुपये व साेने की बाली लूटकर ले जाने की सूचना दी थी।

इस पर पुलिस ने वारदात स्थल का मुआयना करने के बाद जांच की। बुधवार को पुलिस ने अकरम की पत्नी गुलशाना को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित महिला ने बताया कि घर का सभी खर्च उसकी सास मरियम करती थी। उसे खर्चे के लिए रुपये नहीं देती थी। इसको लेकर कई बार सास के साथ मामूली नोकझोंक भी हुई।

सोमवार रात सास मरियम को अपने बगल वाले कमरे में रखी अनाज की टंकी में रुपये रखते हुए देखा था। परिवार के सभी सदस्यों के सोने के बाद अनाज की टंकी का ताला तोड़कर उसमें रखी 4.40 लाख रुपये की नकदी चोरी कर ली, जिसे थैले में भरकर कूलर में छिपा दिया था।