सैनिक परिवार की तीसरी पीढ़ी के होनहार के कांधों पर सजा कैप्टन का तमगा, पिता भी रहे हैं सेना में कैप्टन 

संवाद सूत्र, जागरण. भोपा (मुजफ्फरनगर)। कस्बा भोकरहेड़ी के युवा अभिषेक सहरावत के लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनने पर क्षेत्र में खुशी की लहर है। किसान एवं सैनिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले अभिषेक की उपलब्धि पर स्वजन, गणमान्य व्यक्ति और क्षेत्रवासियों ने बधाई दी है। उनके परिवार की तीन पीढ़ियों का भारतीय सेना से जुड़ाव रहा है।

कस्बे के मोहल्ला नेहरू चौक निवासी कैप्टन अनिल सहरावत के पुत्र अभिषेक को भारतीय सेना में कैप्टन पद पर पदोन्नति मिली है। रविवार को मध्य प्रदेश के महू में आयोजित पिपिंग सेरेमनी में सेना के अधिकारियों और उनकी माता सुनीता सहरावत ने उन्हें कैप्टन का क्राउन पहनाया। अभिषेक पिछले वर्ष सितंबर में लेफ्टिनेंट बने थे। अब कैप्टन बनने पर परिवार में उत्सव का माहौल है।