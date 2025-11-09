लोन के नाम किया खेल... कोरे चेक पर करा लिए हस्ताक्षर, ओटीपी देखने के लिए यूज किया मोबाइल और फिर हुआ यह सब

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। मकान बनाने के लिए लोन की जरूरत क्या पड़ी, एक भोले-भाले ग्रामीण से उसके रिश्तेदारों ने लाखों की चपत लगा दी। बजाज फाइनेंस कंपनी से लोन दिलाने के नाम पर 10.49 लाख रुपये की ठगी कर ली। एसएसपी के आदेश पर नई मंडी कोतवाली में रिश्तेदार व बैंक कर्मी समेत पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भोपा थाना क्षेत्र के ग्राम मोरना निवासी मुन्नू ने बताया कि वह कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति है। उसे मकान बनाने के लिए लोन की जरूरत थी। इसी दौरान उसके दूर के रिश्तेदार सलमान निवासी मुहल्ला रामपुरी नगर कोतवाली ने उसे शादाब निवासी ग्राम सहावली और जावेद निवासी मिमलाना रोड से मिलवाया। तीनों उसे सरवट गेट के पास स्थित एक आफिस में ले गए और बजाज फाइनेंस कंपनी से 13 लाख 67 हजार 707 रुपये का लोन उसके नाम से स्वीकृत कराया।

लोन की रकम एचडीएफसी बैंक गांधी कालोनी शाखा में खोले गए नए खाते में ट्रांसफर हुई। आरोप है कि इन लोगों ने धोखे से दो कोरे चेक पर हस्ताक्षर करवाकर अपने पास रख लिए और ओटीपी देखने के बहाने मोबाइल से जानकारी हासिल कर ली। इसके बाद फरवरी से अप्रैल 2024 के बीच कई बार खाते से रकम ट्रांसफर कर दी, जिसमें 5.14 लाख, चार लाख, एक लाख और 35, हजार 968 की रकम शामिल है। जुलाई 2024 में दो लाख 56 हजार 483 रुपये विपक्षी शादाब की पत्नी उल्फत सदफ के खाते में भेजे गए।

जब पीड़ित बैंक पहुंचा तो खाते में केवल चार हजार रुपये शेष मिले। आरोप है कि बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से यह पूरा फर्जीवाड़ा किया गया। शिकायत पर आरोपित पहले पैसा लौटाने का आश्वासन देते रहे, लेकिन शेष 10 लाख 49 हजार 968 रुपये अब तक नहीं लौटाए। पीड़ित ने बताया कि जब वह 18 अक्टूबर को पैसे मांगने सहावली गांव पहुंचा, तो आरोपितों ने उसे गालियां दीं और मारपीट की। उसके साथ गए दो लोगों ने किसी तरह बीच-बचाव कर उसे बचाया। जाते-जाते आरोपितों ने जान से मारने की धमकी भी दी।