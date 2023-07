Divya Kakran: अंतरराष्ट्रीय पहलवान के साथ अब नायब तहसीलदार, बोलीं, मोदी-योगी सरकार ने बदली खेलों की तस्वीर

Wrestler Naib Tehsildar Divya Kakran प्रदेश सरकार ने उनकी तैनाती नोएडा (गौतमबुद्धनगर) में की है। जल्द ही दिव्या को गौतमबुद्धनगर पहुंचकर अपनी तैनाती की प्रक्रिया को पूर्ण कराएंगी। वहीं दिव्या दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन पर सीनियर टिकट कलक्टर के पद पर तैनात हैं। अब वहां पर इस्तीफा देने की तैयारी कर रही हैं। दिव्या ने मोदी और योगी सरकार की तारीफ की।

अंतरराष्ट्रीय पहलवान के साथ अब नायब तहसीलदार दिव्या

खतौली, जागरण टीम। अंतरराष्ट्रीय पहलवान दिव्या काकरान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति के साथ प्रशस्ति पत्र दिया है। दिव्या काकरान को प्रदेश सरकार ने नायब तहसीलदार बनाया है। दिव्या के सरकारी अधिकारी बनने पर मेरठ से लेकर पुरबालियान तक हर्ष का माहौल है। दिव्या ने नौकरी मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रसंशा की है। साथ ही कहा, कि वह ओलिंपिक में बेहतर प्रदर्शन का भरोसा दिलाती है। मं कामनवेल्थ गेम्स-2022 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। सूरपुर के गांव पुरबालियान निवासी अंतरराष्ट्रीय पहलवान दिव्या काकरान ने इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए कामनवेल्थ गेम्स-2022 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। इन गेम्स के बाद दिव्या ने उत्तर प्रदेश की तरफ से खेलना आरंभ किया। गुजरात के अहमदाबाद में हुए राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर यूपी की खिलाड़ी बन गईं। इसके बाद दिव्या ने योगी सरकार में नौकरी के लिए आवेदन किया। प्रदेश के नियुक्ति विभाग ने उन्हें नायब तहसीलदार का पद आफर किया था, जिस पर दिव्या ने हामी भर दी। पिछले एक पखवाड़े से उनकी नौकरी को लेकर कागजत आदि की प्रक्रिया चल रही थी। नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्ति शनिवार को लखनऊ में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्या को नायब तहसीलदार के पद के लिए नियुक्ति पत्र के साथ खेल में बेहतर प्रदर्शन करने पर प्रशस्ति-पत्र दिया है। मोदी-योगी सरकार ने बदली खेलों की तस्वीर दिव्या काकरान ने कहा, कि मोदी सरकार ने खेलो इंडिया से खेल जगत की तस्वीर बदली है। पहले यूपी से कोई खिलाड़ी प्रतिभाग करना नहीं चाहता था। क्योंकि वह भी दिल्ली से खेलती थी, लेकिन योगी सरकार ने खेलों में सुविधा बढ़ाई है। जिस कारण यूपी के अलावा दिल्ली, हरियाणा आदि के खिलाड़ी भी यहां से खेलने के इच्छुक बन रहे हैं। वह गरीब की बेटी है, जिसे प्रदेश सरकार ने कामनवेल्थ में कांस्य जीतने पर 50 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी। उन्होंने योगी सरकार द्वारा नौकरी दिए जाने पर हर्ष जताया है। साथ ही कहा, कि ओलिंपिक गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन करेंगी।

