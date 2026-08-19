दोषियों को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर से लूट और हत्या के 100 विचाराधीन मुकदमे वापस

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। जनपद में साढ़े पांच माह में नौ हत्या के मामलों में एक महिला समेत 22 लोगों को फांसी की सजा सुनाने वाले अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर से जिला जज बीरेन्द्र कुमार सिंह ने लूट व हत्या की विचाराधीन 100 पत्रावलियां वापस ले ली हैं। इन पत्रावलियों में रुड़की के कुख्यात बदमाश चैनू पंडित की पत्रावली भी शामिल है, जिस पर आज (बुधवार) सुनवाई होनी थी।

अधिकांश हत्या की पत्रावलियों पर साक्ष्य पर सुनवाई चल रही है। न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर अपने 17 वर्ष के कार्यकाल में 35 दोषियों को फांसी की सजा सुना चुके हैं। वहीं अपनी सुरक्षा को लेकर डीजीपी, एडीजी समेत जिला जज को पत्र भेजकर न्यायधीश चर्चा में आए थे। फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-तीन के न्यायधीश रवि कुमार दिवाकर बरेली से 29 नवंबर 2015 को स्थानांतरित होकर जनपद में आए थे।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने जनपद के समीर अधिवक्ता हत्याकांड के दोषी सिंगोल अल्वी, रिजवान समेत तीन लोगों को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। उसके बाद से वह निरंतर लगभग 10 से 15 साल पुरानी पत्रावलियों की सुनवाई कर रहे थे, जो हत्याकांड से संबंधित है। इसके बाद वह सबसे अधिक चर्चा में सिसौली के शहर हत्याकांड में एक महिला समेत उसके तीन पुत्रों को फांसी की सजा सुनाने के बाद चर्चा में आए थे, क्योंकि जनपद में किसी महिला को फांसी की सजा पहली बार सुनाई गई थी।