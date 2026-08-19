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दोषियों को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर से लूट और हत्या के 100 विचाराधीन मुकदमे वापस

By Dilshad Ali Edited By: Praveen Vashishtha
Updated: Wed, 19 Aug 2026 01:56 PM (IST)

Muzaffarnagar News: न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर से जिला जज ने लूट और हत्या के 100 विचाराधीन मुकदमे वापस ले लिए हैं। न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने अपनी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए हैं।

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HighLights

  1. न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने मुजफ्फरनगर में 22 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई।

  2. न्यायधीश रवि कुमार दिवाकर 29 नवंबर 2015 को स्थानांतरित होकर जनपद में आए थे।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। जनपद में साढ़े पांच माह में नौ हत्या के मामलों में एक महिला समेत 22 लोगों को फांसी की सजा सुनाने वाले अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर से जिला जज बीरेन्द्र कुमार सिंह ने लूट व हत्या की विचाराधीन 100 पत्रावलियां वापस ले ली हैं। इन पत्रावलियों में रुड़की के कुख्यात बदमाश चैनू पंडित की पत्रावली भी शामिल है, जिस पर आज (बुधवार) सुनवाई होनी थी।

अधिकांश हत्या की पत्रावलियों पर साक्ष्य पर सुनवाई चल रही है। न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर अपने 17 वर्ष के कार्यकाल में 35 दोषियों को फांसी की सजा सुना चुके हैं। वहीं अपनी सुरक्षा को लेकर डीजीपी, एडीजी समेत जिला जज को पत्र भेजकर न्यायधीश चर्चा में आए थे। फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-तीन के न्यायधीश रवि कुमार दिवाकर बरेली से 29 नवंबर 2015 को स्थानांतरित होकर जनपद में आए थे।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने जनपद के समीर अधिवक्ता हत्याकांड के दोषी सिंगोल अल्वी, रिजवान समेत तीन लोगों को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। उसके बाद से वह निरंतर लगभग 10 से 15 साल पुरानी पत्रावलियों की सुनवाई कर रहे थे, जो हत्याकांड से संबंधित है। इसके बाद वह सबसे अधिक चर्चा में सिसौली के शहर हत्याकांड में एक महिला समेत उसके तीन पुत्रों को फांसी की सजा सुनाने के बाद चर्चा में आए थे, क्योंकि जनपद में किसी महिला को फांसी की सजा पहली बार सुनाई गई थी।

सुरक्षा को लेकर उठाया सवाल

न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने अपनी सुरक्षा को लेकर भी निरंतर सवाल उठाए हैं। 25 जून को एसपी डीजीपी और एडीजी को पत्र भेज कर उनके आवास पर पर्याप्त रूप से सुरक्षा तैनात नहीं होने पर नाराजगी जताई थी। इसके अलावा तीन दिन पूर्व सुरक्षा कर्मी बदलने पर रिजर्व पुलिस लाइन के प्रतिष्ठान निरीक्षक उदल सिंह के विरोध भी पत्र लिखा था। जिसमें कहा कि आरआई उदल सिंह मनमाने तरीके से काम करते हैं, उनका न्यायालय के प्रति आचरण भी ठीक नहीं है। न्यायाधीश ने कहा था कि उनके बिना अनुमति के सुरक्षाकर्मी बदल गया है।