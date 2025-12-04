Language
    'मेरे पत‍ि को गोली मार दो, फ‍िर...', देवर से शादी के ल‍िए मह‍िला ने रची ऐसी साज‍िश; पुल‍िस भी रह गई दंग

    By Mehandi Hasan Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 03:10 PM (IST)

    मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में चचेरे देवर से प्रेम प्रसंग में पति रुपेंद्र चौहान की हत्या कराने वाली महिला अंशु और प्रेमी नवनीत चौहान को पुलिस ने बुधवार ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। ठाकुरद्वारा में चचेरे देवर से प्रेम प्रसंग में पति रुपेंद्र चौहान की हत्या कराने वाली महिला अंशु और प्रेमी नवनीत चौहान को पुलिस ने बुधवार को जेल भेज दिया है। आरोपित नवनीत को मंगलवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। बुधवार को आरोपित अंशु गिरफ्तार की जा सकी।

    चचेरे देवर नवनीत से शादी करने के लिए अंशू ने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए उसकी गोली मरवा कर हत्या करा दी थी। वहीं वह बच्चों को भी साथ ले जाने की योजना बना चुकी थी। अब रुपेंद्र चौहान के दोनों बच्चे अपने दादा-दादी के पास हैं।

    एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह के अनुसार, आरोपित नवनीत चौहान ने बताया कि उसके अपनी भाभी अंशु के साथ अवैध संबंध थे। जब रूपेन्द्र को इसकी जानकारी हुई तो वह दोनों के बीच आड़े आने लगा। यही बात दोनों आरोपितों को नागवार गुजरी।

    नवनीत के मुताबिक, अंशु ने ही उसे रूपेन्द्र को हटाने के लिए उकसाया और कहा कि अगर वह रास्ते से हट जाए तो वे दोनों शादी कर लेंगे और बच्चों को भी साथ रखेंगे। दो दिसंबर की रात नवनीत ने योजनाबद्ध तरीके से रूपेन्द्र की गोली मारकर हत्या कर दी। फिर घटना को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया।

    पुलिस को घटनास्थल से मिले साक्ष्य से नवनीत पर शक हुआ, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने पूरे घटनाक्रम का राजफाश कर दिया।

    इंस्पेक्टर मनोज परमार ने बताया कि दोनों आरोपितों के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया है। बच्चों के भविष्य को लेकर भी सामाजिक और कानूनी पहलुओं की जांच की जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार, पति-पत्नी और परिवार का आपसी भरोसा जिस तरह टूटा है, उसने सभी को हिलाकर रख दिया है।

     

    रुपेंद्र चौहान के दोनों हत्यारोपितों को न्यायालय में पेश किया गया। दोनों को जेल भेज दिया है। बच्चे अभी दादा-दादी के पास हैं। पिता की मौत और मां के जेल जाने से बच्चे भी अभी सदमें में हैं।- कुंवर आकाश सिंह, एसपी देहात