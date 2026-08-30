बंदरों के दौड़ाने पर छत से गिरी महिला की मौत, हादसे के बाद मुरादाबाद के कुंदरकी में आक्रोश
मुरादाबाद के कुंदरकी में बंदरों के झुंड से बचने के प्रयास में छत से गिरकर 58 वर्षीय सायरा बेगम की ...और पढ़ें
HighLights
बंदरों से बचने के प्रयास में छत से गिरी महिला की मौत
मुरादाबाद के कुंदरकी क्षेत्र के शेखुपुर खास गांव में हादसा
ग्रामीणों ने बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। कुंदरकी क्षेत्र के शेखुपुर खास गांव में रविवार बंदरों के झुंड से बचने के प्रयास में छत से गिरकर 58 वर्षीय सायरा बेगम की मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर बंदरों को पकड़वाने और समस्या से स्थायी निजात दिलाने की मांग की।
ग्रामीणों के अनुसार, सायरा बेगम सुबह पति कल्लन के लिए चाय बनाने के लिए छत पर बनी रसोई में गई थीं। इसी दौरान बंदरों का झुंड वहां पहुंच गया और उन पर हमला करने के लिए दौड़ा।
मृतका का फाइल फोटो।
अचानक बंदरों को अपनी तरफ आता देखकर घबराई
अचानक बंदरों को अपनी ओर आता देख सायरा घबरा गईं। जान बचाने के प्रयास में वह छत से करीब 12 फीट नीचे दलान में जा गिरीं। गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए।
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गांव में दो से तीन हजार बंदर
ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में करीब दो से तीन हजार बंदर हैं और इनके आतंक के कारण लोग छतों पर जाने से भी डरते हैं। उनका दावा है कि बंदरों के हमलों और उनके कारण हुए हादसों में पहले भी छह लोगों की जान जा चुकी है।
ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत और प्रशासन के आश्वासन के बावजूद बंदरों को पकड़ने के लिए प्रभावी अभियान नहीं चलाया गया।
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