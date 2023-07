UP Police : विधायक ने DGP को लगाया फोन; बोले अरे साहब- पुलिस ने तो थाने में 50 हजार रुपये लिए हैं

UP POLICE MORADABAD पुलिस की ओर से मांगी जाने वाली रिश्‍वत की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। अब जनप्रत‍िनिध‍ि भी इस मामले में बड़े अफसरों को फोन करके रिश्‍वत मामलों की खूब शिकायत कर रहे हैं। वहीं अब मुरादाबाद के विधायक ने डीजीपी को फोन करके इस बात की शिकायत की है क‍ि एक पुलिस अधिकारी ने 50 हजार की रिश्‍वत ली है।

UP Police : विधायक ने DGP को किया फोन- बोले साहब- पुलिस ने 50 हजार रुपये लिए हैं

मुरादाबाद: भाजपा से नगर विधायक रितेश गुप्ता ने डीजीपी को काॅल करके मझोला थाने में तैनात अपराध निरीक्षक हरीशंकर पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। विधायक ने डीजीपी को बताया कि बुद्धि विहार निवासी वरूण गुप्ता के खिलाफ शिकायत की गई थी। जिसके बाद पुलिस उसको पकड़कर ले गई थी। इसके बाद आरोपित की पत्नी को थाने बुलाकर 50 हजार रुपये लिए। इसके बाद उसके पति को छोड़ दिया। इस मामले में नगर विधायक एडीजी जोन बरेली पीसी मीना को लिखित शिकायत की है। इसके बाद सोमवार को डीजीपी को काॅल करके शिकायत की। विधायक बोले पुलिस शासन की मंशा के अनुरूप जीरो टोलेन्स नीति का उल्लंघन कर रही है। आरोपित अपराध निरीक्षक पर विधायक ने कार्रवाई की मांग की है।

Edited By: Mohammed Ammar