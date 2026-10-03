UP Police Physical Test: भर्ती दौड़ के पहले ही दिन मुरादाबाद में 2 अभ्यर्थियों के पैर में फ्रैक्चर, 8 बेहोश

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। यूपी उत्तर पुलिस सिपाही भर्ती दौड़ के पहले दिन दस अभ्यर्थी दौड़ते हुए गश खाकर गिर गए। इसमें से दो के पैर में फ्रैक्चर हो गया। जबकि आठ बेहोश हो गए। सभी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया।

पांच को उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। मुरादाबाद की नौंवी वाहिनी पीएसी के मैदान में शनिवार से यूपी पुलिस भर्ती की दौड़ शुरू हुई। पहले दिन बरेली मंडल के 875 अभ्यर्थियों को बुलाया गया। जिसमें से 827 अभ्यर्थी पहुंचे।