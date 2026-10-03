UP Police Physical Test: भर्ती दौड़ के पहले ही दिन मुरादाबाद में 2 अभ्यर्थियों के पैर में फ्रैक्चर, 8 बेहोश
मुरादाबाद में यूपी पुलिस सिपाही भर्ती दौड़ के पहले दिन दस अभ्यर्थी दौड़ते हुए गिर गए, जिनमें से दो के ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। यूपी उत्तर पुलिस सिपाही भर्ती दौड़ के पहले दिन दस अभ्यर्थी दौड़ते हुए गश खाकर गिर गए। इसमें से दो के पैर में फ्रैक्चर हो गया। जबकि आठ बेहोश हो गए। सभी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया।
पांच को उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। मुरादाबाद की नौंवी वाहिनी पीएसी के मैदान में शनिवार से यूपी पुलिस भर्ती की दौड़ शुरू हुई। पहले दिन बरेली मंडल के 875 अभ्यर्थियों को बुलाया गया। जिसमें से 827 अभ्यर्थी पहुंचे।
इनमें से दौड़ते हुए आठ अभ्यर्थी गिर गए। जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दो के पैर में फ्रैक्चर हो गया। भर्ती के नोडल अधिकारी एसपी क्राइम सुभाषचंद्र गंगवार ने बताया कि 97 अभ्यर्थी समय पर दौड़ पूरी नहीं कर सके।
जिन्हें भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। जबकि 730 अभ्यर्थियों ने समय से दौड़ पूरी कर ली। अब वह भर्ती की अगली प्रक्रिया में शामिल होंगे।
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