रिटायर्ड जेई से लेकर निर्यातक तक शिकार: ठगी का ट्रिपल अटैक, एक ही शहर में ₹59 लाख उड़ाए

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। ट्रेडिंग और सरकारी कंपनी में ठेका दिलाने समेत तीन लोगों से ठगों ने अलग-अलग तरीके से 59 लाख रुपये से अधिक की ठगी कर ली। मझोला क्षेत्र में ट्रांसपोर्टर से एक युवती ने पहले फेसबुक के जरिए दोस्ती की और उसके बाद ट्रेडिंग के नाम पर 32.90 लाख रुपये ठग लिए। जबकि कटघर के करूला गली नंबर आठ निवासी फैजान मिर्जा से अफ्रीकी देश घाना में सरकारी कंपनी में टेंडर दिलाने के नाम पर 18 लाख रुपये की ठगी की गई है। ठगों ने सेवानिवृत्त जेई और उनकी पत्नी के खाते से भी आठ लाख रुपये निकाल लिए। पुलिस ने तीनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज की है।

घटना नंबर एक : मझोला क्षेत्र निवासी ट्रांसपोर्टर ने साइबर थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया कि फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती हेमा रावत नाम की युवती से हुई। वाट्सएप नंबर ले लिया और बातचीत शुरू कर दी। युवती ने बताया कि राजस्थान के जयपुर सिटी की मानसरोवर कालोनी में रहती है और यहां लहंगा साड़ी का बड़ा शोरूम है।

उसका एक शोरूम लंदन में है जिसे उसके चाचा चलाते हैं। वह कुछ समय पहले लंदन गई थी तो वहां चाचा ने अभिषेक गुप्ता नाम के युवक से उसकी मुलाकात कराई थी। अभिषेक गुप्ता भी भारत का रहने वाला है लेकिन लंदन में रहकर ट्रेडिंग करते हैं। इसके बाद मैंने भी ट्रेडिंग शुरू कर दी थी। जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हुआ था।

युवती ने ट्रांसपोर्टर को भी को लालच दिया कि ट्रेडिंग के जरिए कमाई कर सकते हैं। इसके बाद युवती ने अभिषेक से बात कराई। अभिषेक ने कहा कि जितना लाभ मिलेगा उसका 30 प्रतिशत कमीशन देना होगा। इस पर ट्रांसपोर्टर राजी हो गया और उसने पहले दस हजार रुपये आरोपितों के बताए खाते में ट्रांसफर कर दिए।

इसके बाद हेमा, अभिषेक और नाजिया नाम की युवती ने अलग अलग खातों में 32 लाख 90 हजार 400 रुपये ट्रांसफर करा लिए। जब रुपये वापस नहीं मिले तो ठगी की जानकारी हुई। एसपी क्राइम सुभाष चंद्र गंगवार ने बताया कि शिकायती पत्र के आधार पर आइटी एक्ट की धारा 66 डी और बीएनएस की धारा 318 (4) में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

घटना नंबर दो : मझोला क्षेत्र के कुंदनपुर ढक्का रोड निवासी रामाधीन प्रजापति ग्रामीण अभियंत्रण सेवा(आरइएस) के सेवानिवृत्त जेई हैं। पत्नी रामश्री के साथ रहते हैं। मझोला पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि रामाधीन प्रजापति ने बताया कि उनका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है। 25 नवंबर 2025 को उनके खाते से 5 बार में एक लाख 69 हजार 315 रुपये कट गए। इसके अलावा उनकी पत्नी रामश्री का खाता कोडक महिंद्रा बैंक की दिल्ली रोड शाखा में है।

रामाधीन प्रजापति ने बताया कि उनकी पत्नी के खाते से दस बार 6 लाख 77 हजार 67 रुपये कट गए। इस तरह दंपति के खाते से कुल 8 लाख 46 हजार 380 रुपये साइबर ठगों ने निकाल लिए। उन्होंने न तो किसी को अपने या पत्नी के खाते की डिटेल दी और ना ही कोई ओटीपी शेयर की। आशंका जताई कि किसी ने उनका मोबाइल हैक कर रुपये निकाले है। इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

घटना नंबर तीन : कटघर के करूला गली नंबर आठ निवासी फैजान मिर्जा ने दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया कि 16 जुलाई 2025 को उनके पास एक ईमेल आई थी। जिसमें बताया गया कि ईपीपी को घाना की सरकारी कंपनी बताया। जिसमें टेंडर निकले हैं। जिसमें पीतल और स्टील के उत्पादकों की सप्लाई होनी है।

आरोपित ने कंपनी में टेंडर दिलाने का आश्वासन दिया है। इसके बाद टेंडर भरने का आश्वासन दिया। जिसने अपना नाम मास किन जोन बताया। आरोपित ने फार्म भरवाने के नाम पर 181729 रुपये ट्रांसफर करा लिए। इसके बाद आरोपित ने कहा उनका टेंडर फार्म भर गया और अब उन्हें एक वकील करना होगा। जिसकी फीस भी जमा करनी होगी।