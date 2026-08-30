यूपी में ट्रेन मैनेजर रामपाल की ईमानदारी ने जीता सभी का दिल, महिला रेल यात्री बुशरा को लौटाया खोया iPhone
मुरादाबाद मंडल के ट्रेन मैनेजर रामपाल सिंह ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए एक महिला यात्री का ट्रेन में छूटा हुआ एप्पल मोबाइल फोन सकुशल लौटा दिया।
HighLights
ट्रेन मैनेजर रामपाल सिंह ने महिला यात्री का छूटा मोबाइल लौटाया।
मुरादाबाद से लखनऊ जा रही ट्रेन में छूटा था फोन।
यात्री और परिजनों ने की ईमानदारी की जमकर सराहना।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। भारतीय रेल में यात्री सेवा और ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए मुरादाबाद मंडल के द्वितीय ट्रेन मैनेजर/मेल रामपाल सिंह ने महिला यात्री का छूटा हुआ कीमती एप्पल मोबाइल सकुशल वापस लौटा दिया। उनके इस कार्य की यात्री और उनके परिजनों ने सराहना करते हुए आभार जताया।
28 अगस्त को गाड़ी संख्या 13258 में मुरादाबाद से लखनऊ की ड्यूटी के दौरान महिला यात्री बुशरा का एप्पल मोबाइल ट्रेन के शौचालय में छूट गया था। वह मुरादाबाद स्टेशन पर उतर गईं, जबकि मोबाइल ट्रेन में ही रह गया।
रामपाल ने यात्री से संपर्क कर लौटाया मोबाइल
ड्यूटी के दौरान ट्रेन मैनेजर रामपाल सिंह की नजर मोबाइल पर पड़ी। उन्होंने सहयात्रियों के सहयोग से मोबाइल को सुरक्षित अपने कब्जे में लिया और तत्काल यात्री से संपर्क कर उन्हें मोबाइल वापस कर दिया।
कीमती मोबाइल सकुशल वापस मिलने पर बुशरा और उनके परिजनों ने खुशी जताई। उन्होंने ट्रेन मैनेजर की ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और तत्परता की प्रशंसा की। रेलकर्मी के इस कार्य को यात्री सेवा के प्रति समर्पण का उदाहरण बताया गया।
रामपाल सिंह के कार्य को सराहा
मुरादाबाद मंडल ने भी रामपाल सिंह के इस कार्य की सराहना की है। उनका यह प्रयास रेलकर्मियों की ईमानदारी और यात्रियों की सेवा के प्रति जिम्मेदारी को दर्शाता है।
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