यूपी में ट्रेन मैनेजर रामपाल की ईमानदारी ने जीता सभी का दिल, महिला रेल यात्री बुशरा को लौटाया खोया iPhone

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। भारतीय रेल में यात्री सेवा और ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए मुरादाबाद मंडल के द्वितीय ट्रेन मैनेजर/मेल रामपाल सिंह ने महिला यात्री का छूटा हुआ कीमती एप्पल मोबाइल सकुशल वापस लौटा दिया। उनके इस कार्य की यात्री और उनके परिजनों ने सराहना करते हुए आभार जताया।

28 अगस्त को गाड़ी संख्या 13258 में मुरादाबाद से लखनऊ की ड्यूटी के दौरान महिला यात्री बुशरा का एप्पल मोबाइल ट्रेन के शौचालय में छूट गया था। वह मुरादाबाद स्टेशन पर उतर गईं, जबकि मोबाइल ट्रेन में ही रह गया।