Moradabad News: मुरादाबाद के श्रीमहाकालेश्वर मंदिर में लाखों की चोरी, चांदी के छत्र सहित मूर्ति ले उड़े चोर

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। नया मुरादाबाद के श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर में शुक्रवार रात चोरों ने धावा बोल दिया। चोर मंदिर में तिरुपति बालाजी की मूर्ति पर लगा चांदी का छत्र, छह दानपेटी के रुपयों समेत करीब चार लाख का माल पार कर दिया। रात के अंधेरे में मंदिर से सामान गायब हो गया। श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर के पुजारी रवीश पाठक ने बताया कि शुक्रवार रात आरती करने के बाद मंदिर परिसर में ही अपने आवास में चले गए। तड़के तीन के आसपास वह बाहर आए तो मंदिर परिसर में बने बालाजी मंदिर में लगी मूर्ति के ऊपर लगा चांदी का छत्र, मूर्ति पर पहनाए गए गहने और चांदी के बर्तन आदि गायब थे। इतना ही नहीं चोर मंदिर परिसर में रखे पांच-छह दानपात्र को तोड़कर उसमें रखी नकदी भी चोरी करके ले गए। जबकि लकड़ी का एक बड़ा दानपात्र भी मंदिर से गायब मिला। चार लाख का माल चोरी पुजारी रवीश पाठक ने सबसे पहले मंदिर के मुख्य कर्ताधर्ता निर्यातक महेश अग्रवाल को इसकी सूचना दिए। थोड़ी देर बाद ही चोरी की सूचना पर मझोला और पाकबड़ा पुलिस भी वहां पहुंच गई। मंदिर की सुरक्षा के लिए 16 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। उनकी डीवीआर भी चोर उखाड़ कर ले गए। चोरी गए छत्र, बर्तन, मूर्तियों के बहने और दानपात्र के पैसों को मिलकर करीब चार लाख का माल चोरी हुआ है। केस हुआ दर्ज इस मामले में पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। सीओ सिविल लाइंस अर्पित कपूर ने बताया कि मझोला थाने में चोरी की प्राथमिकी दर्ज की है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और चोरों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

