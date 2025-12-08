मुरादाबाद में पशु चिकित्सक को सांड़ों के झुंड ने रौंद मार डाला, बाइक टकराने के बाद भड़के आवारा जानवर
एक हृदयविदारक घटना में, एक पशु चिकित्सक को सांड़ों के झुंड ने कुचल दिया, जिससे उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। यह घटना तब घटी जब डॉक्टर एक जानवर का इलाज करन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सड़कों पर टहल रहे सांड़ों ने जिले में एक और जान ले ली। पाकबड़ा क्षेत्र में सांड़ से टकराकर बाइक समेत पशु चिकित्सक सड़क पर गिर गए। इसके बाद सांड़ों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। आसपास के लोगों ने किसी तरह पशु चिकित्सक को बचाया। सूचना पर स्वजन पहुंच गए। निजी अस्पताल में लेकर गए, लेकिन चिकित्सक ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
मेडिकल बंद कर घर लौट रहे थे पशु चिकित्सक, सांड़ से टकरा गई थी बाइक
मैनाठेर क्षेत्र के लालपुर गंगवारी निवासी डॉ. मरगूब पशु चिकित्सक थे। उनके परिवार में पत्नी साफिया बेगम और पांच बेटे और दो बेटी है। डा. मरगूब पाकबड़ा क्षेत्र के रतनपुर कलां गांव में पशुओं की दवाई का मेडिकल चलाते थे। रविवार की रात करीब साढ़े आठ बजे पशु चिकित्सक मेडिकल बंद कर बाइक से घर जा रहे थे। जैसे ही वह पाकबड़ा डीगरपुर मार्ग स्थित एसइजेड के समीप गोल चक्कर पर पहुंचे तो वहां उनकी बाइक एक सांड़ से टकरा गई।
सांड़ के झुंड ने बोला हमला
सांड़ से टक्कर लगने के बाद पशु चिकित्सक बाइक समेत सड़क पर गिर गए। इतने में ही वहां बैठे चार पांच सांड़ आ गए। सांड़ों के झुंड ने डॉ. मरगूब को घेर कर उन पर हमला कर दिया। वहां पर मौजूद आसपास के लोगों ने डंडे ईंट मारकर सांड़ों को किसी तरह भगाया। ग्रामीणों ने परिवार के लोगों को इस मामले की जानकारी दी। सूचना पर पहुंचे स्वजन आनन फानन में निजी चिकित्सक के पास लेकर पहुंचे। चिकित्सक ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। मौत से परिवार में कोहराम मचा है।
गोल चक्कर के पास हर समय रहता है सांड़ों का झुंड
पाकबड़ा डीगरपुर मार्ग स्थित एसइजेड गोल चक्कर पर सांड़ों का झुंड हर समय मौजूद रहता है। वहां पर कैंटीन स्वामी, फलों का ठेला लगाने वाले सांड़ों से काफी परेशान रहते है। वहां पर सांड़ कई बार लोगों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन लोग सांड़ों से भागकर अपनी जान बचाते है। दिन हो या रात किसी भी समय वहां पर सड़क पर सांड़ टहलते रहते है।
पाकबड़ा डीगरपुर मार्ग स्थित सड़क मार्ग से आने जाने वाले राहगीरों को भी बचकर निकलना पड़ता है। फहीम आलम, हाजी मुशाहिद, कलुआ, नईम, मुंशी हनीफ, जाकिर आदि बताते है की कई बार ऐसा हुआ है की लोग तेज रफ्तार से आते हैं और सांड़ सामने आने से कई लोग घायल हो चुके है, लेकिन इस पर किसी ने आज तक संज्ञान नहीं लिया है।
