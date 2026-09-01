12 उपलब्धियों की बदौलत सुनीता रानी का राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए चयन, सीएम योगी करेंगे सम्मानित

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश राज्य अध्यापक पुरस्कार-2025 के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय सिरसवां गौड़ की सहायक अध्यापक सुनीता रानी का चयन हुआ है। राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए तय सभी 12 बिंदुओं पर उपलब्धियां उनके चयन का आधार बनीं।

अब पांच सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर लखनऊ में उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। बुद्धि विहार फेज-2 निवासी सुनीता रानी आठ मार्च 2003 को शिक्षा क्षेत्र से जुड़ीं। 30 अगस्त 2006 से वह उच्च प्राथमिक विद्यालय सिरसवां गौड़ में सहायक अध्यापक हैं।

सामाजिक विषय की शिक्षक सुनीता रानी ने सम्मान के लिए चयन की जानकारी पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह गौरव का क्षण है। वह बताती हैं कि बच्चों की शिक्षा में कोई कमी न रहे, इसके लिए हमेशा जोर रहा। आज स्कूल में बच्चों की संख्या पहले की अपेक्षा अधिक है। बच्चे विभिन्न गतिविधियों से जुड़ रहे हैं।

वह बताती हैं कि पति अनूप सिंह भी शिक्षक हैं, जिनकी तैनाती राजकीय हाईस्कूल सेहल में है। पिता किशनलाल भी शिक्षक रह चुके हैं। तीन बेटे अश्वनी कुमार, आशीष व कार्तिक हैं। पुरस्कार के लिए चयनित होने का श्रेय उन्होंने परिवार, साथी शिक्षकों, बच्चों को दिया। शिक्षकों ने भी खुशी व्यक्त की।