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कांवड़िये के स्वागत में सपा विधायक के बिगड़े बोल: डिंपल यादव को बताया 'पूरे देश की मां', वीडियो वायरल

By Digital Desk Edited By: Anshul Bhartariya
Updated: Mon, 17 Aug 2026 06:37 PM (IST)

सपा विधायक फहीम इरफान ने कांवड़ियों के स्वागत के दौरान डिंपल यादव को 'पूरे देश की मां' बताया। यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिस पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।

HighLights

  1. इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित, 2027 में सपा सरकार की मन्नत लेकर हरिद्वार से बरेली जा रहा था कांवड़िया

जागरण सवांददाता, मुरादाबाद। कांवड़ियों के स्वागत के दौरान बिलारी से सपा विधायक हाजी मुहम्मद फहीम इरफान ने कन्नौज से सपा सांसद डिंपल यादव को पूरे देश की मां और ममता का प्रतीक बता दिया। बयान का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद जहां सपा समर्थक इसे विधायक की भावनात्मक टिप्पणी बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे बेतुका बयान बताकर सवाल भी उठा रहे हैं।

रविवार को विधायक फहीम इरफान कांवड़ियों के स्वागत के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान उन्हें एक ऐसा कांवड़िया मिला, जिसकी कांवड़ पर सपा का झंडा लगा था।

कांवड़ पर सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव, सपा मुखिया अखिलेश यादव और सांसद डिंपल यादव की तस्वीरें भी लगी थीं। कांवड़िया हरिद्वार से बरेली की ओर जा रहा था।

उसने 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनने की मन्नत के साथ कांवड़ यात्रा करने की बात बताई। कांवड़िये के पास साढ़े 31 लीटर गंगाजल था। विधायक ने उसका स्वागत किया और सपा के प्रति उसकी निष्ठा की सराहना की।

उन्होंने कहा कि कांवड़िये की भगवान शिव और अखिलेश यादव के प्रति मोहब्बत देखने लायक है। इसके बाद विधायक ने कांवड़ पर लगी तस्वीरों का जिक्र करते हुए कहा कि एक तरफ डिंपल यादव हैं, जो इस समय पूरे देश की मां और ममता का प्रतीक हैं।

दूसरी तरफ अखिलेश यादव की तस्वीर है, मुलायम सिंह यादव की तस्वीर भी लगी है, जो उनके प्रेरणास्रोत हैं। फहीम इरफान ने कांवड़िये के हाथ पर बने अखिलेश यादव के टैटू का भी जिक्र किया और इसे पार्टी के प्रति उसकी मोहब्बत बताया।

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