मुरादाबाद: सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी का दुर्लभ संयोग, शिवालयों में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब
मुरादाबाद में सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के दुर्लभ संयोग पर शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक और नाग देवता का दुग्ध अभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के पावन संयोग पर सोमवार को शहर के शिवालय हर-हर महादेव के जयकारों से गूंज उठे। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी।
कांवड़ियों के साथ अन्य भक्तों ने भी भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की। नाग पंचमी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने नाग देवता का दुग्ध अभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की।
दौलत बाग स्थित मठ में नाग की आकृति बनाकर उसका दुग्ध अभिषेक किया गया। वहीं, शिवालयों में जलाभिषेक से पहले रुद्राभिषेक भी किया गया।
84 घंटा मंदिर, नवाबपुरा स्थित झारखंडी मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर झांझनपुर, अर्धनारीश्वर मंदिर, हिमगिरी स्थित महाकालेश्वर धाम, नया मुरादाबाद, दाऊ दयाल खन्ना नगर स्थित प्राचीन शिव मंदिर समेत शहर के अन्य मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया।
कई मंदिरों में दोपहर बाद भगवान शिव के विशेष शृंगार की तैयारियां शुरू हो गईं। कुशालपुर स्थित ऋणमुक्तेश्वर मंदिर में शाम चार बजे विशेष शृंगार किया जाएगा।
इसके दर्शनों के लिए भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। मंदिरों में दिनभर भजन-कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों का दौर चलता रहा।
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