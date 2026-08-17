मुरादाबाद: सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी का दुर्लभ संयोग, शिवालयों में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के पावन संयोग पर सोमवार को शहर के शिवालय हर-हर महादेव के जयकारों से गूंज उठे। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी।

कांवड़ियों के साथ अन्य भक्तों ने भी भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की। नाग पंचमी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने नाग देवता का दुग्ध अभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की।

दौलत बाग स्थित मठ में नाग की आकृति बनाकर उसका दुग्ध अभिषेक किया गया। वहीं, शिवालयों में जलाभिषेक से पहले रुद्राभिषेक भी किया गया।

84 घंटा मंदिर, नवाबपुरा स्थित झारखंडी मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर झांझनपुर, अर्धनारीश्वर मंदिर, हिमगिरी स्थित महाकालेश्वर धाम, नया मुरादाबाद, दाऊ दयाल खन्ना नगर स्थित प्राचीन शिव मंदिर समेत शहर के अन्य मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया।