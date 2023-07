Moradabad News Crime Update बता दें क‍ि हिंदू धर्म अपनाकर अजय के साथ शादी की। तीन महीने पहले वीजा का नवीनीकरण कराने की बात कहकर बांग्लादेश गई। देश की सीमा तक छोड़ने के लिए अजय भी साथ चला गया। वहां से दोनों किसी तरह सीमा पारकर बांग्लादेश चले गए। इसकी जानकारी अजय ने यहां अपनी मां सुनीता को फोन पर दी।

मुरादबाद में भी सीमा हैदर जैसा मामला; बांग्‍लादेश से आई युवती ने अजय से की शादी

मुरादाबादः पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की तरह महानगर में भी ऐसी प्रेम कहानी सामने आई है। बांग्लादेश की जूली एक साल पहले फेसबुक पर प्रेमी बने अजय के पास आ गई। साथ में उसकी 11 साल की बेटी भी थी। उसने हिंदू धर्म अपनाकर अजय के साथ शादी की। तीन महीने पहले वीजा का नवीनीकरण कराने की बात कहकर बांग्लादेश गई। देश की सीमा तक छोड़ने के लिए अजय भी साथ चला गया। वहां से दोनों किसी तरह सीमा पारकर बांग्लादेश चले गए। इसकी जानकारी अजय ने यहां अपनी मां सुनीता को फोन पर दी। तीन दिन पहले जूली ने खून से लथपथ अजय का फोटो सास सुनीता को वाट्सएप पर भेजा है। अब वह फोन भी रिसीव नहीं कर रही है। सुनीता ने एसएसपी को पत्र सौंपकर बेटे को बचाने की मांग की है।

