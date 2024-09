UP News: यादव-पिछड़ों के काट दिए वोट...कुंदरकी विधानसभा में मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाकर सपा का प्रदर्शन

UP By Election Political News In Hindi कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने जीवित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे जाने का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक हाजी रिजवान ने कहा कि उनके घर के तीन सदस्यों के वोट भी काट दिए गए हैं। पार्टी ने बीएलओ पर मनमानी करने का आरोप लगाया है।

मतदाता सूची से नाम काटने के विरोध में प्रदर्शन करते ग्रामीण, पास में जिलाध्यक्ष जयवीर यादव, देहात विधायक हाजी नासिर।जागरण