मुरादाबाद: चंदौसी की ओर जा रही रोडवेज की बस में ने हुसैनपुर छिड़ावली के नजदीक बाइक में टक्कर मार दी। बाइक सवार दंपति की मौके पर मृत्यु हो गई। पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। थाना कटघर के गोविंद नगर निवासी सुभाष पत्नी रीता के साथ हरियाना गांव में रिश्तेदार के घर गए हुए थे। वहां से करीब एक बजे वह दोनों घर लौट रहे थे। जैसे ही वे डोमघर को पार करके हुसैनपुर छिड़ावली बिस्कुट फैक्ट्री के पास पहुंचे तभी सामने से आ रही रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी। बस दोनों को रौंदते हुए आगे निकल गई। चालक ने आगे जाकर बस रोक दी और भाग निकला। बस मुरादाबाद से चंदौसी जा रही थी।

