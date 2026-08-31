मुरादाबाद में स्वाइन फ्लू की चपेट में आकर पूर्व बैंक प्रबंधक की मौत, आइसीयू में ले जाते समय हुआ निधन

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। स्वाइन फ्लू से प्रथमा बैंक के सेवानिवृत्त प्रबंधक की शनिवार रात मौत हो गई। हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें विवेकानंद अस्पताल लेकर पहुंचे थे। ईसीजी करने पर धड़कन असामान्य मिली। आइसीयू में ले जाते समय उन्होंने दम तोड़ा।

उन्हें 26 अगस्त को बुखार आया था, कासमास अस्पताल में 27 को स्वाइन फ्लृ की पुष्टि हुई थी। दो अस्पतालों में उन्हें उपचार नहीं मिला, जिसके बाद सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया। कार्डियो की दिक्कत के चलते रेफर कर दिया गया।