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मुरादाबाद में स्वाइन फ्लू की चपेट में आकर पूर्व बैंक प्रबंधक की मौत, आइसीयू में ले जाते समय हुआ निधन

By Digital Desk Edited By: Abhinaw Tripathi
Updated: Mon, 31 Aug 2026 03:46 AM (IST)

मुरादाबाद में प्रथमा बैंक के एक सेवानिवृत्त प्रबंधक की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई, उन्हें आईसीयू में ले जाते ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक तस्वीर।

प्रतीकात्मक तस्वीर।

HighLights

  1. सेवानिवृत्त बैंक प्रबंधक की मुरादाबाद में स्वाइन फ्लू से हुई मौत।

  2. आईसीयू में ले जाते समय पूर्व प्रबंधक ने तोड़ा दम।

  3. इलाज के लिए कई अस्पतालों में भटकना पड़ा परिवार को।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। स्वाइन फ्लू से प्रथमा बैंक के सेवानिवृत्त प्रबंधक की शनिवार रात मौत हो गई। हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें विवेकानंद अस्पताल लेकर पहुंचे थे। ईसीजी करने पर धड़कन असामान्य मिली। आइसीयू में ले जाते समय उन्होंने दम तोड़ा।

उन्हें 26 अगस्त को बुखार आया था, कासमास अस्पताल में 27 को स्वाइन फ्लृ की पुष्टि हुई थी। दो अस्पतालों में उन्हें उपचार नहीं मिला, जिसके बाद सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया। कार्डियो की दिक्कत के चलते रेफर कर दिया गया।

तब स्वजन अस्पताल की जगह घर ले गए, जहां उनकी हालत बिगड़ गई और शनिवार रात जान चली गई। जिला सर्विलांस अधिकारी डा.प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि स्वाइन फ्लू से मौत संबंधी कोई जानकारी नहीं मिली है। प्रकरण का पता लगाया जा रहा।

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