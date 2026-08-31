मुरादाबाद में तेंदुए के खौफ के बीच राहत, लौंगी खुर्द में 11वां गुलदार पिंजरे में कैद

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। ठाकुरद्वारा के गांवों में तेंदुए का खौफ और चार परिवारों का दर्द अभी लोगों के मस्तिष्क से निकला नहीं है। वन विभाग के पिंजरे में ग्राम लौंगी खुर्द में सोमवार पिंजरे में एक तेंदुए फंस गया। इसके साथ ही अभियान में पकड़े गए तेंदुओं की संख्या 11 हो गई है। तेंदुए के हमलों ने ग्रामीणों को डरा दिया है।

तेंदुए ने ले ली थी जान तीन अगस्त को लालापुर पीपलसाना गांव में तेंदुए ने संतोष देवी पर हमला कर उनकी जान ले ली थी। संतोष की मौत के बाद गांव में मातम के साथ ही तेंदुए का खौफ गहरा गया। लोगों को उम्मीद थी कि शायद अब हमले रुक जाएंगे, लेकिन खतरा टला नहीं। इसके बाद बलिया गांव में तेंदुए ने हमला कर दो महिलाओं समेत तीन लोगों की जान ले ली। लगातार हो रही घटनाओं ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी।