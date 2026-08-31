मुरादाबाद में तेंदुए के खौफ के बीच राहत, लौंगी खुर्द में 11वां गुलदार पिंजरे में कैद
मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा स्थित लौंगी खुर्द गांव में वन विभाग ने एक तेंदुए को पिंजरे में पकड़ा है। यह अभियान ...और पढ़ें
HighLights
मुरादाबाद के लौंगी खुर्द में तेंदुआ पिंजरे में फंसा।
अभियान में पकड़ा गया यह 11वां तेंदुआ है।
ग्रामीणों को तेंदुए के खौफ से मिली बड़ी राहत।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। ठाकुरद्वारा के गांवों में तेंदुए का खौफ और चार परिवारों का दर्द अभी लोगों के मस्तिष्क से निकला नहीं है। वन विभाग के पिंजरे में ग्राम लौंगी खुर्द में सोमवार पिंजरे में एक तेंदुए फंस गया। इसके साथ ही अभियान में पकड़े गए तेंदुओं की संख्या 11 हो गई है। तेंदुए के हमलों ने ग्रामीणों को डरा दिया है।
तेंदुए ने ले ली थी जान
तीन अगस्त को लालापुर पीपलसाना गांव में तेंदुए ने संतोष देवी पर हमला कर उनकी जान ले ली थी। संतोष की मौत के बाद गांव में मातम के साथ ही तेंदुए का खौफ गहरा गया। लोगों को उम्मीद थी कि शायद अब हमले रुक जाएंगे, लेकिन खतरा टला नहीं। इसके बाद बलिया गांव में तेंदुए ने हमला कर दो महिलाओं समेत तीन लोगों की जान ले ली। लगातार हो रही घटनाओं ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी।
लोग खेत में जाने से डर रहे थे
खेतों में जाने से पहले लोग कई बार सोचने लगे। जंगल और खेतों की ओर जाने वाले रास्तों पर सन्नाटा पसरा रहने लगा। बच्चों और महिलाओं को अकेले बाहर भेजने में भी परिवार डरने लगे। तेंदुए की तलाश में वन विभाग ने अभियान तेज किया और संवेदनशील इलाकों में ट्रैप केज लगाकर निगरानी शुरू की। इसी अभियान के दौरान सोमवार को लौंगी खुर्द में ट्रैप केज में तेंदुआ फंस गया।
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सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को सुरक्षित रेस्क्यू किया। तेंदुए को नियमानुसार सुरक्षित स्थान पर भेजने की कार्रवाई की जा रही है।
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अभियान में पकड़ा गया 11वां तेंदुआ
वन विभाग अधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि ठाकुरद्वारा रेंज के ग्राम लौंगी खुर्द में ट्रैप केज के माध्यम से एक तेंदुए का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया है। यह अभियान में पकड़ा गया 11वां तेंदुआ है। क्षेत्र में तेंदुओं की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है और जहां भी उनकी मौजूदगी की सूचना मिल रही है, वहां निगरानी बढ़ाई जा रही है।