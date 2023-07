Moradabad News: बढ़ रहा रामगंगा का जलस्तर, गांवों के अंदर तक पहुंच रहा पानी, दो दिन से बारिश न होने से राहत

बढ़ रहा रामगंगा का जल स्तर गांवों के अंदर तक पहुंच रहा पानी। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से पहाड़ों से लेकर मैदान तक भारी वर्षा हो रही है। इससे जलाशयों का भी जलस्तर बढ़ रहा है। हालांकि दो दिन से बारिश नहीं होने से कुछ राहत मिली है। जलस्तर कुछ सेंटीमीटर कम हुआ है। प्रशाासन पूरी नजर बनाए हुए हैं।

बढ़ रहा रामगंगा का जल स्तर, गांवों के अंदर तक पहुंच रहा पानी

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। रामगंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को सुबह में रामगंगा का जलस्तर बढ़कर 190.22 मीटर पर पहुंच गया। नदी अब खतरे के निशान से 38 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। नदी का जल स्तर लगातार बढ़ने के कारण अब सौ से अधिक गांवों तक पानी पहुंच चुका है। इससे सैकड़ों हैक्टेयर फसल में पानी भर गया है। इससे किसानों को नुकसान हुआ है और इन गांवों के आसपास के गांवों के लोगों की चिंता भी बढ़ रही है। इसके साथ ही प्रशासन ने सक्रियता बढ़ा दी है। कुछ सेंटीमीटर नीचे आया जलस्तर लेखपाल और अमीनों के माध्यम से को गांवों तक पहुंचे जल स्तर की जानकारी जुटाई जा रही है। राहत की बात यह रही कि सुबह आठ बजे की तुलना में दस बजे तक रामगंगा का जलस्तर चार सेंटीमीटर नीचे आया है। रविवार को भी बैराज से आठ हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। वहीं, गागन का भी जल स्तर में भी वृद्धि दर्ज की गई। नदी का जल स्तर सोमवार सुबह 189.45 मीटर पर पहुंच गया। दो दिन बारिश न होने से राहत नदी का खतरे का निशान 192 मीटर पर है। वहीं, दो दिन से वर्षा नहीं होने के कारण थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। बाढ़ खंड के अधिशासी अभियंता सुभाष चंद्र ने बताया कि वर्षा नहीं होने से अब पानी नहीं छोड़ा जाएगा। सुबह दो घंटे में चार सेंटीमीटर नीचे आया है। शाम तक जल स्तर में 15 से 20 सेंटीमीटर नीचे आ सकता है।

Edited By: Abhishek Saxena