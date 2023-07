खतरे के निशान से 55 सेमी नीचे बह रही रामगंगा, तीन दिन में खो बैराज से छोड़ा गया डेढ़ लाख क्यूसेक पानी

Moradabad News मुरादाबाद में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। खो बैराज से पिछले तीन दिनों में लगभग डेढ़ लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। पानी छोड़े जाने से लगातार नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। फिलहाल खो बैराज से पानी छोड़े जाने की स्थिति नहीं रही। ऐसे में उम्मीद है कि आगे पानी नहीं छोड़ा जाया जाएगा इससे रामगंगा का जलस्तर कम होने की उम्मीद है।

55 सेमी नीचे बह रही रामगंगा, तीन दिन में खो बैराज से छोड़ा गया डेढ़ लाख क्यूसेक पानी

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। मुरादाबाद में नदी के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। रामगंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार सुबह रामगंगा के जलस्तर में फिर से वृद्धि से दर्ज की गई। रविवार सुबह में नदी का जलस्तर 190.05 मीटर पर पहुंच गया। अब नदी खतरे के निशान से 55 सेमी नीचे बह रही है। जबकि शनिवार रात आठ बजे नदी का जलस्तर 189.95 पर था। हालांकि, वर्षा रुकने के कारण अभी खो बैराज से पानी छोड़े जाने की स्थिति नहीं बन रही है। खो बैराज से पिछले तीन दिनों में लगभग डेढ़ लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, इसके कारण नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ चल रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की चिंता बढ़ी हुई है। वहीं, गागन और अन्य नदियों के जलस्तर में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 57 गांवों में पहुंचा पानी, फसल हुई बर्बाद नदी का जल स्तर बढ़ने से 57 गांवों की दो हजार हेक्टेयर से अधिक फसल में नदी का पानी पहुंच गया है। नदी के किनारे उगाई गई सब्जी की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। सोमवार को तेज वर्षा की संभावना जताई गई है। ऐसे में नदी का जलस्तर फिर से बढ़ेगा। आज शाम जलस्तर कम होने की उम्मीद बाढ़ खंड के अधिशासी अभियंता सुभाष चंद्र के अनुसार बैराज से पानी छोड़े जाने के 36 घंटे तक नदी का जलस्तर बढ़ता है, उसके बाद उतरना शुरू हो जाएगा। उम्मीद जा रही है कि रविवार शाम से नदी का जलस्तर नीचे आ जाएगा। शनिवार दिन और रात में मुरादाबाद में वर्षा नहीं हुई।

Edited By: Swati Singh