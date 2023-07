शाहजहांपुर के पास गर्रा नदी पर रेलवे का पुल है। यहां कई बार पानी विकराल रूप धारण कर लेती है। इन स्थानों पर लगातार नदी जल स्तर बढ़ता रहा है। रेल प्रशासन ने इन स्थानों पर 24 घंटे निगरानी के लिए कर्मचारी तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा रामगंगा नदी व कोसी नदी पर बने रेलवे पुलों की निगरानी करना शुरू कर दिया है।

UP Weather : नदियों का जल स्तर बढ़ा, रेलवे ने बढ़ाई पुलों की निगरानी

Your browser does not support the audio element.

जासं, मुरादाबाद : लगातार वर्षा व नदियों का जल स्तर बढ़ने से मंडल रेल प्रशासन भी सतर्क हो गया है। गंगा नदी व गर्रा नदी पर निगरानी बढ़ी है। 24 घंटे निगरानी के लिए कर्मचारी तैनात किए गए है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पहाडों पर लगातार वर्षा होने पर नदियों का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों का चल स्तर से बढ़ने से अंबाला रेल मंडल के कई स्थानों पर रेल लाइन पर बाढ़ का पानी पहुंच गया है। इससे ट्रेन संचालन बंद कर दिया है। रेल प्रशासन दिल्ली के यमुना नदी पर बने रेल पुल की निगरानी शुरू कर दिया है। मुरादाबाद रेल मंडल में लक्सर के पास बालावाली स्टेशन के पास, चंदौसी के बास राजघाट स्टेशन के पास, गढ़ मुक्तेश्वर स्टेशन के पास गंगा नदी पर रेलवे के पुल बने हुए हैं। शाहजहांपुर के पास गर्रा नदी पर रेलवे का पुल है। यहां कई बार पानी विकराल रूप धारण कर लेती है। इन स्थानों पर लगातार नदी जल स्तर बढ़ता रहा है। रेल प्रशासन ने इन स्थानों पर 24 घंटे निगरानी के लिए कर्मचारी तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा रामगंगा नदी व कोसी नदी पर बने रेलवे पुलों की निगरानी करना शुरू कर दिया है। देहरादून, योग नगरी, लक्सर के बीच कई छोटी पहाड़ी नालों पर के नजदीक से गुजरने वाली रेल लाइन की निगरानी बढ़ाई है। सीनियर डीसीएम सुधीर सिंह ने बताया कि वर्षा के बाद नदियों के ऊपर बने सभी पुलों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। रेल मंडल में अभी किसी स्थान पर खतरे के निशान तक जल स्तर नहीं पहुंचा है।

Edited By: Mohammed Ammar