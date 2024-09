UP News: जिस कारोबारी के बेटे ने थार चढ़ाकर मारा था रेलकर्मी का बेटा, पुलिस ने उसे जेल भेजा, दोस्तों की तलाश

Murder From Thar Of Youth In Moradabad Update News पुलिस ने रेलकर्मी के बेटे पर थार चढ़ाने वाले कारोबारी का पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। लेकिन अभी भी घटना में शामिल आरोपित के दोनों दोस्त फरार हैं। पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है। साइड देने को लेकर हुए विवाद पर घटना को अंजाम दिया गया था जिसमें अमन की जान गई थी।