Power Crisis in Moradabad: बारिश के बीच बिजली कटौती से जनता परेशान, अधिकारी नहीं दे रहे जवाब

Power Crisis in Moradabad लगातार हो रही बारिश के बी मुरादाबाद में बिजली व्यवस्था ठप होने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हालात यह थे कि बारिश रुकने के बाद कुछ देर के लिए आपूर्ति सुचारू भी हुई तो एक घंटे के बाद से ट्रिपिंग ने लोगों को बेहाल कर दिया। बिजली उपकेंद्रों पर शिकायतों को भी कोई जवाब नहीं मिला।

बारिश के बीच बिजली कटौती से जनता परेशान, अधिकारी नहीं दे रहे जवाब

Your browser does not support the audio element.

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत तो मिल गई है, लेकिन बिजली की कटौती से लोग परेशान हैं। बिजली व्यवस्था ठप होने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। शुक्रवार सुबह बारिश की वजह से मुरादाबाद में बिजली व्यवस्था ठप हो गई। लोगों को अंधेरे में अपनी रातें कांटनी पड़ रही हैं। हालात यह थे कि बारिश रुकने के बाद कुछ देर के लिए आपूर्ति सुचारू भी हुई तो एक घंटे के बाद से ट्रिपिंग ने लोगों को बेहाल कर दिया। बिजली उपकेंद्रों पर शिकायतों को भी कोई जवाब नहीं मिला। अधिकारी टाल मटोल करते नजर आ रहे हैं। बिजली नहीं होने से रुके काम इनवर्टर की चार्जिंग खत्म होने के बाद लोगों का घरों में रुकना भी मुहाल हो गया। बिजली कटौती और ट्रिपिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात यह हो चुके हैं कि कटौती होने के बाद भी बिजली अधिकारी लोगों को बताते हैं कि आपूर्ति सुचारू है। लोगों को परेशानी हो रही है। इन इलाकों में हुई बिजली कटौती पीतलनगरी, गुलाबबाड़ी, कटघर, प्रभात मार्केट, हनुमान मूर्ति, कोहिनूर तिराहा, आजाद नगर, ट्रांसपोर्टनगर, जाहिद नगर, रहमतनगर, डबल फाटक, ईदगाह, गलशहीद, असालतपुरा, हाफिज बन्ने की पुलिया, पत्थर का चौराहा, मुहल्ला मानपुर, बुधबाजार, टाउनहाल, लाल मस्जिद, तहसील स्कूल, फीलखाना, कांशीरामनगर आदि क्षेत्रों में लोगों को दिनभर ट्रिपिंग के संकट से जूझना पड़ा। फॉल्ट की समस्या से हो रही परेशानी अधीक्षण अभियंता संजय गुप्ता ने बताया कि व्यवस्था बनाई जा रही है। बारिश की वजह से फाल्ट की समस्या हुई थी। उसे ठीक करा दिया गया था। वैसे लगातार बारिश और खराब मौसम की वजह से फाल्ट की दिक्कत हो रही है। लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। इसके साथ ही बिजली नहीं रहने से मोटर भी नहीं चल पा रही, जिससे पीने की पानी की समस्या हो रही है।

Edited By: Swati Singh