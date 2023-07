UP News: सीए हत्याकांड में आरोपित पर पुलिस ने की NSA की कार्रवाई, पूर्व ब्लाक प्रमुख समेत 4 को भेजा गया जेल

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में करीब डेढ महीने पहले हुए सीए श्वेताभ तिवारी हत्याकांड मामले पुलिस ने एक आरोपित पर सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत कार्रवाई की है। इस मामले में पुलिस ने पूर्व ब्लाक प्रमुख समेत 4 को जेल भेजा जा चुका है। दो चर्चित हत्याकांड को अंजाम देने के बाद प्रशासनिक आधार पर सभी आरोपितों की जेल बदली गई थी।

सीए हत्याकांड में आरोपित पर पुलिस ने की NSA की कार्रवाई, पूर्व ब्लाक प्रमुख समेत 4 को भेजा गया जेल

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद: सीए श्वेताभ तिवारी हत्याकांड में पुलिस ने एक आरोपित पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत कार्रवाई की है। आरोपित जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, लेकिन पुलिस उससे पहले ही एनएसए लगाने की कार्रवाई की है। इस मामले में पुलिस ने पूर्व ब्लाक प्रमुख ललित कौशिक, विकास शर्मा उर्फ गुग्गू, शूटर केशव सरन शर्मा के साथ ही उसके सहयोगी भीम उर्फ खुशवंत चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने गुरूवार को हत्याकांड के आरोपित भीम उर्फ खुशवंत पर एनएसएस लगाने की कार्रवाई की गई। गोली मारकर हुई थी श्वेताभ की हत्या बीते 15 फरवरी 2023 को मझोला थाना क्षेत्र के दिल्ली रोड में रात करीब नौ बजे सीए श्वेताभ तिवारी दफ्तर के बाहर फोन पर बात कर रहे थे, जबकि उनके पार्टनर अखिल अग्रवाल कुछ दूर पार्किंग स्थल में कार में बैठेकर फोन पर बेटे से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान दो बाइक सवार शूटरों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर सीए श्वेताभ तिवारी की हत्या कर दी थी। हत्याकांड के डेढ़ माह बाद पुलिस ने इस मामले में पूर्व ब्लाक प्रमुख ललित कौशिक को मुख्य साजिशकर्ता बताकर घटना का पर्दाफाश किया था। इसके साथ ही गोली मारने के आरोपित शूटर केशव सरन शर्मा, विकास शर्मा उर्फ गुग्गू के साथ ही भीम उर्फ खुशवंत को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। जमानत लेने का कर रहे थे प्रयास आरोपित अलग-अलग मामलों में लगातार जमानत लेने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने इस मामले में अब हत्याकांड में शामिल एक आरोपित पर एनएसए लगाया है। सीओ अर्पित कपूर ने बताया कि भीम उर्फ खुशवंत पर एनएसए लगा दिया गया है। जल्द ही अन्य आरोपितों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। रामपुर और बिजनौर जेल भेजे गए थे दो चर्चित हत्याकांड को अंजाम देने के बाद प्रशासनिक आधार पर सभी आरोपितों की जेल बदली गई थी। जिसमें साजिश रचने का आरोपित पूर्व ब्लाक प्रमुख ललित कौशिक को रामपुर जेल स्थानांतरित गया था। जबकि शूटर केशव सरन शर्मा और विकास शर्मा उर्फ गुग्गू को बिजनौर जिला कारागार में भेज जाएगा। आरोपित भीम उर्फ खुशवंत को मुरादाबाद जेल में ही रखा गया है। प्रशासनिक आधार पर तीनों की जेल स्थानांतरित की गई थी।

Edited By: Abhishek Pandey