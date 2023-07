Moradabad News: छत से कूदकर पीएसी जवान की बेटी ने की खुदकुशी, तीन साल से एम्स में चल रहा था इलाज

Moradabad News तीन साल से युवती का इलाज एम्स में चल रहा था। युवती मानसिक रूप से बीमार थी। शनिवार को परिवार के सभी लोग सो रहे थे। इसी बीच युवती छत पर पहुंची और उसने छलांग लगा दी। परिवारवालों को सिर्फ किसी के गिरने की आवाज सुनाइ दी। इसके बाद जब देखा तो उनके होश उड़ गए। डाक्टरों ने उसे मृत घाेषित कर दिया।

पीएसी कर्मी की बेटी ने छत से कूद कर दी जान

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। नौवीं वाहिनी पीएसी की आवास कॉलोनी में शनिवार सुबह पीएसी कर्मी की बीस वर्षीय बेटी छत से कूद गई। जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार के लोगों का कहना है कि युवती का मानसिक बीमारी का इलाज चल रहा था। सरकारी आवास में रहता है परिवार शाहजहांपुर निवासी पीएसी कर्मी का परिवार नौवीं वाहिनी के आवासीय कॉलोनी में सरकारी आवास में रहता है। पीएसी कर्मी की ड्यूटी संभल जनपद में चल रही है। एक बेटा पुलिस विभाग में सिपाही है। उसकी तैनाती मुरादाबाद में चल रही है। छोटा बेटा नौकरी की तैयारी कर रहा है। जबकि बीस वर्षीय बेटी पिछले तीन साल से मानसिक बीमारी से ग्रस्त थी। बताया जा रहा है कि दिल्ली एम्स में उसका इलाज चल रहा था। युवती छत पर पहुंची और लगा दी छलांग शनिवार सुबह परिजन के लोग जागे। इसी दौरान युवती आवास की छत पर पहुंच गई। कुछ देर बाद किसी के छत से गिरने की आवाज सुनाई दी। इसी दौरान अन्य परिवारों के साथ ही युवती के परिजन भी बाहर आ गए। तब देखा कि युवती घायल अवस्था में पड़ी थी। परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सिविल लाइंस थाना प्रभारी आरपी शर्मा ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे। उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

