BJP को हराने के लिए खास रणनीति बना रहा विपक्ष, बेंगलुरु में लगेगा जमावड़ा; अखिलेश सहित जावेद अली होंगे शामिल

Lok Sabha Election लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष मजबूत हो रहा है। बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव के साथ अपने जिले के ताल्लुक रहने वाले राज्यसभा सदस्य जावेद अली खान का जाना भी तय माना जा रहा है। यह बैठक खास होने वाली है क्योंकि इसमें सभी विपक्षी राजनीतिक दल शामिल होने वाले हैं।

BJP को हराने के लिए खास रणनीति बना रहा विपक्ष, बेंगलुरु में लगेगा जमावड़ा

Your browser does not support the audio element.

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को हराने के लिए विपक्षी दल तमाम प्रयास कर रहे हैं। एक साथ चुनाव लड़ने के लिए समान विचारधारा वाली विपक्षी पार्टियां एकजुट होती दिखाई दे रही हैं। बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव के साथ अपने जिले के ताल्लुक रहने वाले राज्यसभा सदस्य जावेद अली खान का जाना भी तय माना जा रहा है। 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में 24 विपक्षी दलों की बैठक होनी है। इसमें लोकसभा चुनाव 2024 पर वार्ता होगी। इसमें तय होगा कि किस प्रदेश में कौन सा राजनीतिक दल गठबंधन का नेतृत्व करेगा। हालांकि अभी तक तय यह हुआ कि जिस पार्टी की जिस प्रदेश में मजबूत स्थिति है, उसी को नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। विपक्ष को मजबूत करने के लिए बैठक जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी विपक्षी दल की भूमिका निभा रहा है। बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति ठीक है। इसी तरह बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी की स्थिति मजबूत है। इसी तरह अन्य प्रदेशों में भी अलग-अलग पार्टियों की स्थिति मजबूत है। बैठक में इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा होनी है। सीटों के बंटवारे पर भी बात हो सकती है। बैठक में अखिलेश यादव खुद होंगे शामिल इस बैठक में समाजवादी पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद शामिल होंगे। इनके अलावा प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव और समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य जावेद अली खान भी बेंगलुरू जाएंगे। बेंगलुरु में होने वाली बैठक विपक्षी दलों की अहम बैठक मानी जा रही है। सभी राजनीतिक पार्टी के प्रमुख नेता इस बैठक में भाग लेने जा रहे हैं। अखिलेश और रामगोपाल के करीबी हैं जावेद अली खान बताते चलें राज्यसभा सांसद जावेद अली खान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव मुदस्सीर अली खान ने बताया कि समाजवादी पार्टी विपक्षी गठबंधन के साथ रहेगी। भाजपा को हराने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रणनीति बनानी शुरू कर दी।

Edited By: Swati Singh