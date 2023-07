31 वर्षीय सुभाष कुमार 28 वर्षीय पत्नी रीता के साथ मुरादाबाद से बाइक पर होकर कुंदरकी के गांव हरियाना में बहनोई गोपी कुमार के पास भांजे को देखने आए थे। दोपहर में रिश्तेदारों से मिलकर घर लौट रहे थे। रोडवेज बस मुरादाबाद बस अड्डे से चंदौसी की ओर जा रही थी। हाईवे पर बस ने सामने से आ रहे बाइक सवार को कुचल दिया।

हादसे में जान गंवाने वाले सुभाष कुमार और उनकी पत्नी रीता।- फाइल फोटो

कुंदरकी, संवाद सूत्र। मुरादाबाद-अलीगढ़ राजमार्ग पर रविवार को सवारियों से भरी रोडवेज बस तेजी से आगे निकलने के प्रयास में सामने से आ रही बाइक सवार दंपति को रौंदते हुए निकल गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पति-पत्नी के सिर फट गए और हड्डियां चकनाचूर हो गईं। बस के चालक-परिचालक फरार हो गए। सीओ अंकित कुमार ने गुस्साई भीड़ को शांत कराते हुए स्थिति संभाली। चालक और परिचालक की तलाश की जा रही है। पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। र‍िश्‍तेदार से म‍िलकर लौट रहे पत‍ि-पत्नी कटघर के मुहल्ला गोविंदपुर निवासी 31 वर्षीय सुभाष कुमार, 28 वर्षीय पत्नी रीता के साथ मुरादाबाद से बाइक पर होकर कुंदरकी के गांव हरियाना में बहनोई गोपी कुमार के पास भांजे को देखने आए थे। दोपहर में रिश्तेदारों से मिलकर घर लौट रहे थे। रोडवेज बस मुरादाबाद बस अड्डे से चंदौसी की ओर जा रही थी। हाईवे पर फिलिंग स्टेशन के पास बस ने सामने से आ रहे बाइक सवार को कुचल दिया। ओवरटेक‍िंग के चक्‍कर में हुआ हादसा प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस ओवरटेकिंग के प्रयास में अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा इतना भयानक था कि दंपती ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। वहीं, बस में बैठी सवारियों में चीख-पुकार मच गई। गुस्साए ग्रामीणों को देख चालक-परिचालक बस छोड़कर भाग निकले। सीओ और थानाध्यक्ष सुनील कुमार सवारियों को अन्य वाहनों मे बैठकर रवाना क‍िया और आवागमन सुचारू कराया। वहीं, क्षतिग्रस्त बाइक और रोडवेज बस को कब्जे में कर पुलिस थाने ले आई। मात्र सात माह में छूटा दंपती का साथ यदि यात्रा प्रोटोकाल का अनुपालन कर बस चालक सफर तय करता तो शायद बड़ी अनहोनी टल सकती थी। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले दंपती का साथ जल्द छूट गया। स्वजन ने बताया कि सुभाष और रीता सात माह पहले ही परिणय सूत्र में बंधे थे। दोनों की मौत ने पिता राजेंद्र व मां राजवती को झकझोर दिया है। थानाध्यक्ष सुनील कुमार कहा कि प्रार्थना पत्र मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

