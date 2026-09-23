'अनावश्यक ड्रामेबाज़ी छोड़ ज़मीन पर काम करें', भाजपा कार्यकर्ताओं को क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर की दो टूक

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर ने कार्यकर्ताओं को संगठन में समन्वय, निरंतर संपर्क और सेवा भाव के साथ काम करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, इसमें कोई बुराई नहीं है।

मगर,लेकिन संगठन में जो जिम्मेदारी मिले, उसे स्वीकार कर पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। परिस्थितियां और संगठन की जिम्मेदारियां समय के साथ बदलती रहती हैं। बुधवार को बुद्धि विहार स्थित भाजपा कार्यालय पर आयोजित संगठनात्मक बैठक में क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आपसी मनमुटाव को एक सीमा तक ही रखना चाहिए। जिन कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संगठन में जिम्मेदारी मिली है, उन्हें उन लोगों से लगातार संपर्क और समन्वय बनाए रखना चाहिए, जिनसे अभी तालमेल कम है। उन्होंने कहा कि संगठन संपर्क से मजबूत होता है और कार्यकर्ताओं के बीच दूरी किसी भी स्थिति में बढ़ने नहीं देनी चाहिए। उन्होंने पदाधिकारियों को अहंकार से बचने की नसीहत देते हुए कहा कि पद मिलने के बाद व्यवहार में बदलाव नहीं आना चाहिए।