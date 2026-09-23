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'अनावश्यक ड्रामेबाज़ी छोड़ ज़मीन पर काम करें', भाजपा कार्यकर्ताओं को क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर की दो टूक

By Digital Desk Edited By: Anshul Bhartariya
Published: Wed, 23 Sep 2026 04:20 PM (IST)

भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर ने मुरादाबाद में कार्यकर्ताओं को संगठन में ...और पढ़ें

भाजपा कार्यालय पर आयोजित संगठनात्क बैठक को संबोधित करते क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर

भाजपा कार्यालय पर आयोजित संगठनात्क बैठक को संबोधित करते क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर ने कार्यकर्ताओं को संगठन में समन्वय, निरंतर संपर्क और सेवा भाव के साथ काम करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, इसमें कोई बुराई नहीं है।

मगर,लेकिन संगठन में जो जिम्मेदारी मिले, उसे स्वीकार कर पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। परिस्थितियां और संगठन की जिम्मेदारियां समय के साथ बदलती रहती हैं।

बुधवार को बुद्धि विहार स्थित भाजपा कार्यालय पर आयोजित संगठनात्मक बैठक में क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आपसी मनमुटाव को एक सीमा तक ही रखना चाहिए।

जिन कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संगठन में जिम्मेदारी मिली है, उन्हें उन लोगों से लगातार संपर्क और समन्वय बनाए रखना चाहिए, जिनसे अभी तालमेल कम है।

उन्होंने कहा कि संगठन संपर्क से मजबूत होता है और कार्यकर्ताओं के बीच दूरी किसी भी स्थिति में बढ़ने नहीं देनी चाहिए। उन्होंने पदाधिकारियों को अहंकार से बचने की नसीहत देते हुए कहा कि पद मिलने के बाद व्यवहार में बदलाव नहीं आना चाहिए।

संगठन में काम करने का मूल आधार सेवा का भाव होना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अनावश्यक ड्रामेबाजी या दिखावे की प्रवृत्ति से बाहर निकलकर जमीन पर काम करने की जरूरत है।

क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि संगठन में हर कार्यकर्ता को पद देना संभव नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसकी ऊर्जा का उपयोग न किया जाए। प्रत्येक कार्यकर्ता की क्षमता और सक्रियता का संगठन हित में सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

उन्होंने पदाधिकारियों से कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद बनाए रखने पर जोर दिया। बैठक में जिलाध्यक्ष आकाश पाल, कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह, पूर्व विधायक राजेश चुन्नू समेत पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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