कागजों पर सीमेंट-सरिया और ट्रकों में लकड़ी; पकड़े गए 'टैक्स चोरों' की चौंकाने वाली मॉडस ऑपरेंडी!

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। लकड़ी कारोबार की आड़ में बोगस फर्मों के जरिए करोड़ों रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। सचल दल इकाई की कार्रवाई में अमरोहा नगला और स्यौहारा से लकड़ी से भरे दो ट्रक पकड़े गए, जिसने पूरे लकड़ी सिंडिकेट का राजफाश कर दिया। जांच आगे बढ़ी तो एक के बाद एक चौंकाने वाले तथ्य सामने आते गए।

सचल दल इकाई ने अमरोहा नगला से लोड लकड़ी से भरा एक ट्रक पकड़ा, जबकि दूसरा ट्रक स्यौहारा से पकड़ा गया। जांच में सामने आया कि एक ट्रक के पास वैध बिल था, जबकि दूसरे ट्रक के पास कोई भी बिल मौजूद नहीं था। जिस ट्रक के चालक के पास बिल मिला, उसमें फर्म का नाम भारत इंटरप्राइजेज दर्ज था। यह फर्म सीतापुर में सीजीएसटी विभाग में पंजीकृत पाई गई।

हर‍ियाणा के खातों में भेजी गई रकम जब भारत इंटरप्राइजेज के बिलों की गहराई से जांच की गई तो सामने आया कि लकड़ी की खरीद रामपुर से दिखाई गई थी, जबकि बिक्री हरियाणा की फर्मों को दर्शाई गई। हरियाणा के व्यापारियों के खातों में 3.47 करोड़ रुपये की रकम ट्रांसफर हुई और हैरानी की बात यह रही कि यह पूरी रकम उसी दिन खातों से निकाल ली गई।

भारत इंटरप्राइजेज का रिकार्ड खंगालने पर पता चला कि इस फर्म से जुड़ी पांच बोगस फर्में सक्रिय हैं। इनमें सूर्या इंटरप्राइजेज सीतापुर और जोगेश्वर ट्रेडर्स हरदोई प्रमुख रूप से सामने आईं। सूर्या इंटरप्राइजेज ने 1.24 करोड़ रुपये और जोगेश्वर ट्रेडर्स ने करीब 9.10 करोड़ रुपये का कारोबार दिखाया, लेकिन इसके बावजूद सरकार के खाते में एक रुपये का भी टैक्स जमा नहीं किया गया।

पहले ही दर्ज हो चुकी प्राथम‍िकी सूर्या इंटरप्राइजेज के खिलाफ बिजनौर में पहले ही प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। जांच में काशीपुर के एक व्यक्ति रियासत का नाम भी सामने आया है, जिसने नौ-नौ लाख और दस-दस लाख रुपये की रकम चेक के माध्यम से खातों से निकाली। इससे साफ होता है कि रकम को योजनाबद्ध तरीके से छोटे-छोटे हिस्सों में निकालकर ट्रांजेक्शन की परतें बनाई गईं, ताकि जांच एजेंसियों को गुमराह किया जा सके।

इसके अलावा एएस ट्रेडर्स सीतापुर, सृष्टि ट्रेडर्स सीतापुर और रोलेक्स ट्रेडर्स सीतापुर नाम की फर्मों के बारे में भी फर्जीवाड़ा सामने आया। ये फर्में सीमेंट, सरिया और अन्य निर्माण सामग्री लखनऊ की दो फर्मों को बेचने का कागजी कारोबार दिखा रही थीं। इन सभी फर्मों के संचालकों ने बोगस दस्तावेज के आधार पर जीएसटी पंजीयन कराया था।

एक ही समय में नि‍काली जाती थी रकम सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पंजीयन के समय जिन बैंक खातों का उल्लेख किया गया, उनमें कोई भी वास्तविक लेनदेन नहीं हुआ। सभी फर्मों ने पते के रूप में लखनऊ स्थित महाऋषि यूनिवर्सिटी के पास, आइआइएम चौराहा दर्शाया है और पांचों फर्मों के बैंक खाते एक ही एक्सिस बैंक में खोले गए हैं।

एक ही समय पर पांचों खातों से रकम की निकासी की जाती थी, जो साफ तौर पर संगठित सिंडिकेट की ओर इशारा करता है। जांच एजेंसियों के अनुसार, पूरे नेटवर्क के जरिए हरियाणा को बोगस आईटीसी पासआन की जा रही थी। वास्तविकता में न तो टैक्स जमा किया गया और न ही वास्तविक कारोबार हुआ, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा।

अपर आयुक्त ग्रेड वन मुरादाबाद जोन अशोक कुमार सिंह के अनुसार, यह आइटीसी चोरी का एक संगठित और सुनियोजित गिरोह है, जिसकी जड़ें कई राज्यों तक फैली हैं। फिलहाल, सचल दल और कर विभाग की टीमें सभी संबंधित फर्मों, बैंक खातों और लेनदेन की जांच में जुटी हैं।