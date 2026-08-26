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मुरादाबाद: प्रेमी से बिछड़ने का गम सहन न कर सकी युवती, परिजनों के बाहर जाते ही फंदे पर झूली

By Digital Desk Edited By: Anshul Bhartariya
Updated: Wed, 26 Aug 2026 07:01 PM (IST)

मुरादाबाद में दूसरे समुदाय के युवक संग फरार हुई युवती ने प्रेमी से बिछड़ने के गम में फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस ने युवती को बरामद कर परिजनों को सौंपा था, लेकिन वह प्रेमी संग रहने की जिद पर अड़ी थी।

प्रतीकात्मक इमेज

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जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। दूसरे सम्प्रदाय के युवक संग फरार हुई युवती ने प्रेमी से बिछड़ने के दस दिन बाद फंदे पर लटककर खुदकुशी कर ली। युवती 13 अगस्त को प्रेमी संग फरार हो गई थी। दो दिन बाद पुलिस ने उसे बरामद कर स्वजन को सौंप दिया था। युवती प्रेमी संग रहने की जिद पर अड़ी थी।

बुधवार को स्वजन किसी काम से घर से बाहर गए तो उसने कमरे में जाकर फंदा बनाया और लटक गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

सोनकपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी अनुसूचित समाज की युवती का संभल के हजरतनगर गढ़ी क्षेत्र के एक गांव निवासी दूसरे सम्प्रदाय के युवक से करीब एक साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था।

13 अगस्त को युवक युवती को लेकर फरार हो गया था। मामला दो सम्प्रदाय के बीच का जुड़ा होने के चलते पुलिस ने उसी दिन गुमशुदगी दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी थी।

पुलिस ने 15 अगस्त को युवती को बरामद कर लिया था। पुलिस ने बिना किसी कार्रवाई के युवती उसके स्वजन को सौंप दी थी। बताया जाता है कि पुलिस ने युवक को भी हिरासत में लिया था जिसे बाद में छोड़ दिया था।

उधर युवती लगातार प्रेमी के साथ रहने की जिद कर रही थी। बुधवार को दोपहर करीब दो बजे युवती घर में अकेली थी। तभी उसने कमरे में जाकर फंदा बनाया और लटक गई। स्वजन वापस लौटे तो युवती को फंदे पर लटका देख उनकी चीख निकल गई।

शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग भी पहुंच गए। लोगों ने शव को फंदे से उतारा। सूचना पर पुलिस पहुंच गई। स्वजन ने पहले शव का पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया। बाद में पुलिस के समझाने पर वह मान गए।

एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि गुमशुदगी दर्ज करने के बाद युवती को पुलिस ने बरामद कर स्वजन को सौंप दिया था। उस समय भी युवती के स्वजन ने कार्रवाई करने से इन्कार कर दिया था। अब भी युवती के स्वजन शिकायती पत्र नहीं दे रहे हैं।

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