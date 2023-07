इसके साथ ही वर्षा से शहर में कई जगह जलभराव हो गया। रामगंगा विहार के ए ब्लाक की सड़क फिर उफना गई। वर्ष की वजह से बाजार में भी सन्नाटा पसरा रहा। वर्षा थमने के बाद लोग खरीदारी को निकले। गंज बाजार टाउन हाल जीएमडी रोड बुध बाजार कचहरी रोड मंडी चौक बर्तन बाजार दीवान का बाजार लाइनपार नवीन नगर समेत सभी बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा।

Moradabad Weather : दिन भर रिमझिम बारिश; शहर में कई जगह जलभराव

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद : मानसून के शुरुआत में ही अच्छी वर्षा हो रही है। गुरुवार को सुबह आठ बजे वर्षा शुरू हुई और दोपहर तीन बजे तक होती रही। तड़के से ही काली घटाएं छाई हुई थीं। सुबह आठ बजे बौछार शुरू हुई और बाद में मध्यम स्तर की रिमझिम वर्षा होती रही। इससे गर्मी कम हुई। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। गुरुवार को 11 मिमी वर्षा दर्ज की गई। वर्षा होने से हर आते-जाते व्यक्ति भीगे। किसी ने पेड़ का सहारा लिया तो कोई टीन शेड के नीचे खड़ा नजर आया। रेनकोट, छाता लेकर भी कामकाजी लोग निकले। इसके साथ ही वर्षा से शहर में कई जगह जलभराव हो गया। रामगंगा विहार के ए ब्लाक की सड़क फिर उफना गई। वर्ष की वजह से बाजार में भी सन्नाटा पसरा रहा। वर्षा थमने के बाद लोग खरीदारी को निकले। गंज बाजार, टाउन हाल, जीएमडी रोड, बुध बाजार, कचहरी रोड मंडी चौक, बर्तन बाजार, दीवान का बाजार, लाइनपार, नवीन नगर समेत सभी बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। इन क्षेत्रों में हुआ जलभराव कचहरी रोड, जीएमडी रोड, लाइनपार के सूर्य नगर, मकबरा, दीन दयाल नगर, अवंतिका, आशियाना, बुद्धिविहार, बैंक कालोनी, रामगंगा विहार, कटघर, सूरज नगर, इंद्रा कालोनी, पीतल बस्ती, विकास नगर, रहमत नगर, अंडे बालान, तहसील स्कूल, कटरा समेत शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया। सीवर लाइन खोदाई से बढ़ी फिसलन सीवर लाइन खोदाई की मिट्टी सड़कों पर फैली होने से फिसलन बढ़ गई है। दीनदयाल नगर, रामगंगा विहार, हिमगिरी-झांझनुपर, 24 मीटर रोड रामगंगा विहार में सीवर लाइन खोदाई की मिट्टी सड़कों पर फैली हुई है। वर्षा से यह मिट्टी सड़कों पर फैल गई। जिससे बच्चे, युवा और बड़ों को गुजरने में दिक्कत हुई।

Edited By: Mohammed Ammar