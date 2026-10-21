मुरादाबाद समेत तीन जिलों में नलकूप कनेक्शनों का सर्वे शुरू, ये गलती करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। नलकूप कनेक्शन लेकर दूसरे स्थान पर चलाने वालों पर बिजली विभाग कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। विभाग मुरादाबाद, संभल और रामपुर जिले में नलकूप कनेक्शन की लोकेशन चेक करने के लिए सर्वे शुरू करा दिया है। शुरुआती सर्वे में विभाग यह पता करना चाहता है कि कितने नलकूप दूसरे लाेकेशन पर चल रहे हैं। मुरादाबाद जिले में एक लाख से अधिक नलकूप कनेक्शन धारक है।

मुरादाबाद जिले में एक लाख से अधिक नलकूप कनेक्शन धारक हैं। इन सभी कनेक्शनों की लोकेशन का सत्यापन करना विभाग के लिए बड़ी चुनौती है। सर्वे के माध्यम से यह जांच की जाएगी कि उपभोक्ता जिस स्थान के लिए नलकूप कनेक्शन स्वीकृत कराया है, उसका इस्तेमाल उसी स्थान पर कर रहा है या नहीं। यदि कनेक्शन का उपयोग दूसरे स्थान पर किया जा रहा है तो संबंधित उपभोक्ता को चिह्नित किया जा सकता है।

बिजली विभाग ने मुरादाबाद के साथ संभल और रामपुर जिले में भी नलकूप कनेक्शनों की लोकेशन की जांच शुरू कराई है। सर्वे के दौरान नलकूप कनेक्शन के स्वीकृत स्थान और मौके पर उसके संचालन की स्थिति का मिलान किया जाएगा। इससे विभाग को यह जानकारी मिल सकेगी कि कितने उपभोक्ता निर्धारित स्थान से हटकर नलकूप चला रहे हैं।