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चंदौसी-बिलारी हाईवे पर दर्दनाक हादसा: अचानक ब्रेक लगने से ट्रक में घुसी बाइक, 2 कांवड़ियों की मौत, चालक पर FIR

By Digital Desk Edited By: Anshul Bhartariya
Updated: Sun, 16 Aug 2026 01:13 PM (IST)

चंदौसी-बिलारी हाईवे पर ट्रक से बाइक टकराने से दो कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मृतक अभिषेक के पिता की तहरीर पर ट्रक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्रतीकात्मक इमेज

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HighLights

  1. पिता की तहरीर पर दर्ज की प्राथमिकी

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। चंदौसी-बिलारी हाईवे पर अमरपुर काशी गांव के पास कांवड़ियों की बाइक ट्रक में घुसने के मामले में बिलारी पुलिस ने ट्रक चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है। हादसे में दो कांवड़ियों की मौत हो गई थी, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल हुआ था। पुलिस ने मृतक अभिषेक कुमार के पिता मनोज कुमार की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की है। जांच शुरू कर दी है।

बदायूं के उसावां थाना क्षेत्र के रहने वाले मनोज कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका बेटा अभिषेक कुमार बाइक से बृजेश और पवन उर्फ छोटू के साथ 14 अगस्त की रात हरिद्वार गंगाजल लेने जा रहा था।

रात करीब 9:10 बजे तीनों अकरौली चेकपोस्ट से करीब 70-80 मीटर आगे पहुंचे। इसी दौरान आगे चल रहे ट्रक के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। तेज गति से आ रही बाइक ट्रक में पीछे से जा घुसी।

टक्कर में तीनों कांवड़िये गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें उपचार के लिए बिलारी सीएचसी पहुंचाया। यहां उपचार के दौरान अभिषेक कुमार और पवन उर्फ छोटू की मौत हो गई।

बृजेश की हालत गंभीर होने पर उसे टीएमयू रेफर किया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। मृतक अभिषेक के पिता ने बिलारी थाने में तहरीर देकर ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। विवेचना शुरू कर दी गई है।

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