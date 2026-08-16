चंदौसी-बिलारी हाईवे पर दर्दनाक हादसा: अचानक ब्रेक लगने से ट्रक में घुसी बाइक, 2 कांवड़ियों की मौत, चालक पर FIR

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। चंदौसी-बिलारी हाईवे पर अमरपुर काशी गांव के पास कांवड़ियों की बाइक ट्रक में घुसने के मामले में बिलारी पुलिस ने ट्रक चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है। हादसे में दो कांवड़ियों की मौत हो गई थी, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल हुआ था। पुलिस ने मृतक अभिषेक कुमार के पिता मनोज कुमार की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की है। जांच शुरू कर दी है।

बदायूं के उसावां थाना क्षेत्र के रहने वाले मनोज कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका बेटा अभिषेक कुमार बाइक से बृजेश और पवन उर्फ छोटू के साथ 14 अगस्त की रात हरिद्वार गंगाजल लेने जा रहा था।